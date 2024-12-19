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阿里山本月14日發生一起事件，夢想國際旅行社帶團闖入山林鐵軌道區遭列車擦撞，一名女遊客為了拍照險些喪命。而泰國一名男老師日前在火車鐵軌上自拍短影音，結果被火車撞飛，殘肢和攝影設備都散落在軌道上。綜合外國媒體報導，事情發生在昨天（18日）早上8點20分左右，警方接獲通報指朱拉隆功橋火車站需要支援。警方到場後發現，男子Wirote Aranyaket的軀幹在鐵軌上，其餘的斷肢散落在周圍。此名男子是被一列從巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）前往曼谷吞武里（Thon Buri）的火車撞倒。58歲的火車司機告訴警方，他看到一名男子坐在離軌道很近的地方，正忙著看架在三腳架上的手機。火車司機稱由於火車無法停下，他趕緊鳴笛示意男子離開，但男子沒能及時這麼做。警方透露，男子生前被火車拖行了200公尺到300公尺。男子的妻子受訪時說，他們今早送女兒上學，她接著去上班，丈夫當時說，他打算先去拍短影音並發佈到社群平台後上，然後才回家，沒想到發生憾事。據悉，死者是一名英文教師，平時喜歡在Facebook和TikTok上傳旅遊和騎腳踏車相關的內容。男子去世的消息傳出後，網友也紛紛到他的社群平台留言悼念他。