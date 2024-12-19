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佛州民眾夜生活將少了一項樂趣，全球知名成人網站Pornhub宣布，2025年1月1日起將全面禁止來自佛羅里達州的IP，原因出自佛州政府頒布的年齡驗證新法，Pornhub官方因此採取禁止IP的官方政策表達抗議。根據CBS報導，Pornhub的母公司Aylo Holding不滿佛州的年齡驗證法，禁止13歲以下青少年註冊社群媒體帳號，14歲和15歲的青少年需家長同意才能使用，形同16歲以下者皆受限。同時，年齡驗證法也針對成人進行規範，包含成人內容的網站必須提供能夠驗證年齡的方式或證件，該法案3月25日由州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署。Pornhub目前已針對佛州使用用戶發出廣告提醒，「您將在14天內失去Pornhub的訪問權限」，同時反諷佛州政府，「你知道嗎，你的政府希望你先獲得駕駛執照，然後才能訪問 Pornhub？」質疑佛州要求成人上傳個人資料才能瀏覽Pornhub等成人平台的政策。Pornhub也補充，「我們不希望未成年人訪問我們的網站，並認為防止這種情況發生是一件好事。但將每個人的隱私置於危險之中並不能實現這一點」，他們認為，最有效的方式應該是直接透過使用裝置進行年齡驗證。包含自由言論聯盟（Free Speech Coalition）在內的多家組織和企業，認為此法侵犯言論自由，已提出聯邦訴訟，主張此類驗證剝奪網路用戶資料和個人隱私安全，且驗證服務還包含許多潛在的間接或直接費用。除了佛州之外，德州、路易斯安那州等18個州先前也陸續通過類似的法案，Pornhub今年已經退出德州市場，夏季後又陸續在愛達荷州、印第安納州、堪薩斯州、肯塔基州，以及內布拉斯加州終止服務，抗議這些州頒布的年齡驗證法。