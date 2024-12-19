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真是法網恢恢！Google地圖街景（Google Street View）一張照片竟成警方破案的關鍵，如此離奇的事情就發生在西班牙，西班牙警方近日調查一名男子失蹤案，結果竟在Google地圖街景看到嫌犯將像是遺體的大型物品搬進後車廂的畫面，成為破案的重要證據。綜合外媒報導，一位33歲古巴籍男子去年11月在西班牙被通報失蹤，男子最後現身的地點位於索里亞省（Soria）一處僅有56人居住的小村莊，男子據稱是要去拜訪女友，但卻就此音訊全無。男子家屬通報失蹤前，曾收到男子傳訊說「遇到了名女孩」，準備與這位新女孩遠走高飛，還說要換手機。男子家屬直覺這訊息有問題，又無法連絡上本人，於是立即向警方報案。由於這封可疑的訊息，警方一開始就懷疑男子的女友涉有重嫌，且調查後發現男子女友與前男友往來密切，對於男子的行蹤又交代得不清不楚。而一張拍到男子女友前男友搬運大型物品塞進後車廂的Google地圖街景照也成關鍵證據，一般人看到照片可能不會想到那是屍體，但對於已起疑心的警方來說，照片就是絕佳的突破性線索。目前男子女友與男子女友前男友兩人已被拘留，警方也在附近一處墓地中找到疑似男子的屍體，不過詳細案情始末仍需後續調查釐清。