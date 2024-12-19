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中信兄弟外野手詹子賢季後行使自由球員權利，獲台鋼雄鷹端出優渥大約延攬，然稍早詹子賢確定續留母隊。根據專欄作家王翊亘的說法，「據了解中信兄弟也開出與台鋼雄鷹相當的5年合約，但總值低於台鋼雄鷹」，儘管如此，詹子賢仍選擇留隊。自詹子賢宣布投入自由市場後，急需外野火力的台鋼雄鷹便積極追求，期間消息指出合約總值隨時間不斷上升，展現十足誠意，加上中信兄弟外野人滿為患，詹子賢本季表現空間受到擠壓，原本外界評估詹子賢有高機率遠走中信兄弟，轉頭台鋼雄鷹懷抱。結果19日消息確定，詹子賢婉拒台鋼雄鷹端出大約，最終以5年、月薪80萬續留母隊，根據《NOWnews》專欄作家王翊亘消息指出，中信兄弟總值低於台鋼雄鷹，意即台鋼雄鷹祭出合約月薪至少超過80萬，還要算上額外激勵獎金，另有一說法是台鋼雄鷹開出7年合約，即便如此也無法延攬到這位明星外野加盟。詹子賢確定續留中信兄弟消息一出，台鋼雄鷹也發表聲明，祝福詹子賢。「台鋼雄鷹球團於19日收到來自詹子賢選手決定續留原母隊之回覆，球團除表達尊重，並維持交涉之初起給予詹子賢選手之高評價，相信並祝福其未來職業生涯發展順利。」詹子賢自2017年新人球季出道就大放異彩，奪得年度新人王，後續數年也成為黃衫軍不動核心打者，生涯出賽791場，擊出788支安打，外帶95轟，444分打點與打擊率3成04，但本季受到隊內外野好手過多擠壓，上半季手感平平的詹子賢，也在下半季幾乎遭棄用，整季僅繳出2成55打擊率，另有1轟、28分打點成績。