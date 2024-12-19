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韓國政府今（19）日公布，對台灣及中國石油樹脂反傾銷調查初判結果，並課徵臨時反傾銷稅，其中。泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%，其他廠商為7.07%。依據我海關統計，去年我國石油樹脂出口值為1.18億美元，其中輸往韓國為137萬美元，約占總出口之1.15%。貿易署說明，韓國政府是收到韓國本土塑化業者檢舉，認為中國及台灣石油樹脂產品有傾銷韓國情勢，並在今年8月2日展開調查，並在今日做出初判結果。初判結果出爐後，韓國政府預計接下來應該會進行實地調查及公聽會，韓國政府會派員來台進行資料核對，廠商也必須要到韓國參加會議。貿易署為協助業者因應韓方調查，將持續提供我商必要協助，盼爭取最終稅率可進一步降低，並將規劃舉辦採購洽談會及拓銷團，協助業者拓銷海外市場。