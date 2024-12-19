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近期網路上一則影片被泰國網友瘋傳，關於一名乘客在公車上放屁，因為太臭而讓司機掩鼻，這則影片目前已有超過60萬次點閱率，引發民眾輿論。根據泰國媒體《Khaosod》報導，這起事件發生在一輛從泰國曼谷前往芭達雅的公共巴士，TikTok用戶「@wittaya104033768」將這段短影片上傳至TikTok平台，稱巴士上因一名華裔女乘客頻頻放屁，導致司機和乘客飽受惡臭折磨，必須掩鼻忍受。從影片中的畫面顯示，巴士司機拎著一塊白布掩鼻，坐在他身後一名的女子，也拎衣遮鼻，影片中有人說話，忍不住發笑，還疑似拿出一瓶「草藥清新噴霧器」，似乎試圖緩解臭味。從影片中可看到乘客們試圖應對這場「嗅覺危機」畫面，令人莞爾一笑，這則影片因此迅速在網絡上走紅。