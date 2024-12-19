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民眾黨發言群因發送競選小物折扣碼抽佣，將可能轉為被告；民眾黨發言人吳怡萱今（19）日秀出木可公司轉帳6000元給她的紀錄，喊冤稱只是穿了衣服幫忙宣傳拿了勞務費用，資深媒體人「人渣文本」周偉航痛批，連國民黨都沒在拿這種錢，況且這些都是小草的辛苦錢，「你領得心安理得嗎？」吳怡萱今早上中廣新聞網《千秋萬事》節目接受主持人王淺秋專訪，針對抽佣事件，她重申真的就是勞務費用。木可公司製作KP相關小物，她競選期間穿了T恤上節目，於是收到一筆類似節目通告費的酬勞6000元。而大選過後，木可曾經舉辦新品發表記者會，她當時負責主持也有拿到主持費，「也是幾千塊而已」。周偉航今日在《狠狠抖內幕》表示，黨公職有誰活動還在拿錢的？會不會罵到飛起來？外面的來賓就算了，黨公職自己還收錢，「就是連國民黨都沒有在發這種東西！連國民黨都沒有在ㄎㄧㄤ這種錢！就你民眾黨搞出這麼多名目，搞這麼多名目是幹嘛？你會說『我辛苦就是要去領這個錢不行嗎』？不是不行 ，可是捐給你錢的是誰？這些買這些東西的人是誰？是最窮的那些小草！」周偉航痛批，民眾黨4人已經領不少月薪了，還去霸佔小草的辛苦錢，「這種錢你領得心安理得嗎？你還領得振振有詞！」；周認為，過去大家曾說如果柯文哲被起訴，民眾黨4人搞不好會因為是非權力核心，仍有機會生存，但現在看來，即便這些人之後還是維持證人的身份，「不要忘了，案子不是起訴就結束了，後面還有很多的機會，永遠有人可以跟你慢慢算帳的！」