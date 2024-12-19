我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女網紅昆琳布萊克威爾是樂壇紅牌偶像怪奇比莉的緋聞對象。（圖／摘自IG）

▲怪奇比莉對於2024年非常滿意，也和一些久未聯絡的昔日好友再度恢復友誼。（圖／摘自IG）

每到歲末年終，就是大家檢視自己一整年成績的時候。樂壇紅牌偶像怪奇比莉，在年末訪談中提到自己的2024年，忍不住豎起大拇指，透露去年給今年的期望是「有很多美好的性行為」，結果圓滿實現。然除了生活很「性」福之外，她也有其他值得開心的事，譬如和許多以前認識的朋友，再度恢復交情，或是嘗試了跳傘等等。怪奇比莉雖然很年輕、才23歲，卻是樂壇紅人，粉絲無數。她除了音樂才華出眾，也不諱言可以喜歡女生，2024年她的緋聞對象就從之前的眾男性變成了女網紅昆琳布萊克威爾，因此她在今年的「性」福生活，應該有很多是和昆琳布萊克威爾一起。雖然過去關於個人感情問題她並沒有多避諱，連性向都直言不諱，她卻沒有很想自己的感情又變成各方關注焦點，表示：「我希望沒有人知道我的性向或關我感情生活的任何事，再也不要。」可是紅星的戀情絕對難逃外界關注，怪奇比莉現在只承認今年很「性」福，戀情進度就沒再透露。她也馬上轉移話題，表示今年還有很多開心的事，像是身上穿了更多的洞，也有了更多的刺青，和一些過去不認識的人交上朋友，或是和好一陣子沒聯絡的朋友恢復交情等，今年的收穫很豐碩，不只是感情和性生活而已。