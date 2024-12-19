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▲刁民特別以酸菜魚的魚作為設計，打造外觀有如鯉魚旗般好運象徵的「刁民魚杯」，喝完可直接帶走。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲▲購買「泡泡芝士厚奶蓋啤酒」，找到店鋪主管，提供想要印製的圖案，還可以在啤酒頂層口感綿密的香甜芝士泡泡上，印出自選的圖案（圖／記者鍾怡婷攝）

▲刁民酸菜魚」即將進駐桃園ATT，高雄店首家門市則是仍在選址。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金車柏克金「窖藏啤酒」睽違3年以全新包裝再度回歸。（圖／官方提供）

迎接年末跨年、聖誕節台灣酸菜魚風潮的領航品牌「刁民酸菜魚」，變身「刁民持酒Bar」開賣外帶啤酒，且可免費升級「泡泡芝士厚奶蓋啤酒」，還可以玩隱藏版客製化奶蓋拉花圖案，印上自己的照片、喜歡的圖案，把儀式感拉到最滿，喝完後直接把造型環保杯帶走，聖誕節、跨年酒精路跑第一站，就從刁民酸菜魚開始出發，全台僅台北信義、松仁限定。刁民酸菜魚在台北擁有三家店鋪，位在信義區的松仁店、信義店，向來是年輕人夜生活聚集地，在即將迎來聖誕、跨年的歡聚檔期，刁民酸菜魚選在松仁與信義兩大分店，並且以酸菜魚的魚作為設計，打造外觀有如鯉魚旗般好運象徵的「刁民魚杯」，即日起只要到刁民持酒Bar外帶可倫堡1664 白啤酒，即贈送環保刁民魚杯一只，每杯剛剛好的330ml容量，當然也可選擇內用（加服務費10％）。只要找到店鋪主管，提供想要印製的圖案，還可以在啤酒頂層口感綿密的香甜芝士泡泡上，印出自選的圖案，可以選合照、也可以印上祝福語。若沒有點外帶啤酒也想獲得啤酒魚杯，亦可用刁民酸菜魚點數3點兌換。刁民酸菜魚表示，看好信義區酒精消費能力，特別選在松仁店、信義店開賣「泡泡芝士厚奶蓋啤酒」，跨年過後若是消費者反應良好，也會持續販售外帶啤酒，同時也預告「刁民酸菜魚」即將進駐桃園ATT，高雄店首家門市則是仍在選址，不過「一定會在高雄開店」，南部的朋友敬請期待。此外，金車柏克金「窖藏啤酒」睽違3年以全新包裝再度回歸，啤酒採用傳統慕尼黑麥芽釀造，以未過濾的原始方式呈現啤酒的新鮮風味，低奢的琥珀色酒液，帶著焦糖餅乾般的烤麥香，入口後可感受到烘焙坊裡剛出爐的烤麵包香氣在口中迸發，酒體滑順，尾韻則呈現俐落乾爽的口感，十分適合年末派對暢飲或搭餐享用。金車柏克金「窖藏啤酒」每罐330ml，酒精濃度5%，單罐建議售價48元，四入組合建議售價192元，即日起於全台家樂福限定販售中，上市期間享新品嚐鮮價，優惠訊息以通路檔期活動為主。