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▲周杰倫在狗狗面前變魔術，網友大讚魔術超帥，狗狗也很可愛。（圖／摘自IG）

周杰倫結束了場面熱烈的台北大巨蛋4場演唱會，再度於社群網站上發布好一陣子沒展露的魔術，只見他徒手就能透過磁力牽引牛奶糖盒移動，還能隔空將盒子吸到手上，網友雖然留言回道：「又被帥到。」也有人反問：「哥的魔法，能不能把黃牛都變走，讓我們都搶到票？」闊別多年沒有回台北開唱的周杰倫，雖然再次回歸北市舉辦個人演出的場地，是比台北小巨蛋大了不少的台北大巨蛋，門票卻是一開賣就搶光，其中有不少是黃牛特別包網咖、利用特殊的搶票程式搶走好炒作價錢，讓真正想聽歌的粉絲都覺得無奈，也成為這次演唱會最受矚目的話題之一。雖然演唱會已經圓滿落幕，粉絲提到黃牛還是非常不滿，很擔心往後他每次開唱都還是會有同樣的狀況，因而看到他變魔術，大家都希望黃牛可以變不見。過往周杰倫練過不少魔術、還曾在廣告中小露一手，這次則是在狗狗面前展現身手，短片發布才一個多小時已有7萬多人按讚，大家不只對他的魔術給予讚賞，也直呼：「最後走掉狗狗跟在後面也太可愛。」連狗狗都得到網友關愛的眼神，效果頗佳。