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「大師兄」 林智勝是中職史上第1位達成300轟的球員，他的職業生涯有長達11年在La New熊以及之後的Lamigo桃猿度過，有5年則效力於中信兄弟。但過去在上《野球名人房》節目時透露當年選秀趣事，透露「天機」直言神明給了他三個聖筊，不過最終卻是被分去第一金剛，一度讓他很氣餒。林智勝在上《野球名人房》時爆料，當年他參加2003年底的「第一屆替代役選秀會」，當時共有6支球隊，依序為：第一金剛（後被La new接手）、誠泰、中信、統一 、興農、兄弟。他表示自己對此非常慎重，因為家裡信道教，因此他還去擲筊，「那時候有2個球隊得到連續3個聖筊，（分別）是誠泰Cobras和兄弟象。」「那時候兄弟很有名阿，是人氣球隊，結果被第一金剛（隔年更改為La New熊後）選到．．」說到這裡，大師兄也很有戲劇效果的把頭低下來，讓兩位主持哈哈大笑。不過林智勝也表示，雖然當下被選到很氣餒，但也因此有發揮空間，加上教練也看重自己，因此合約就談得很順利。後來他也成為這支球隊的指標性球星，在隊史留下輝煌的一頁。而《野球名人房》主持人何美也自爆當年是林智勝的鐵粉，會穿他的球衣進去球場應援，還和林智勝的女兒和兒子拍照，甚至去他們家民宿「大師兄海景小棧」，很狂熱地追星。