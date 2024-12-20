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▲今（20）日白天冷氣團減弱，各地氣溫短暫回暖一天，明天天氣又將受到下一波大陸冷氣團影響。（圖／記者張志浩攝）

▲週末天氣出爐，明（21）日冬至冷氣團又來襲，將持續影響至週一，全台急凍清晨最冷不到10度。（圖/中央氣象署提供）

冬至到冷氣團也跟著來了！受到大陸冷氣團持續影響，，中央氣象署也針對新北等8縣市發布低溫特報，不過在白天這波冷氣團減弱，有一波短暫回暖的空檔，，提醒民眾這週要外出過聖誕節、看阿妹演唱會或其他戶外活動特別注意保暖！中央氣象署表示，從白天起冷空氣減弱，氣象署提到，在今天白天短暫回暖之後，氣象專家吳德榮於專欄「洩天機教室」貼文表示，今天中層雲間遠離，西半部轉晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨的機率，冷空氣漸減弱，氣溫略微回升，但早晚仍然偏冷，吳德榮說，，提醒年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。至於回暖時機，吳德榮表示，；到了下週五（27）日有另一鋒面通過，降雨範圍擴大，