冬至到冷氣團也跟著來了！受到大陸冷氣團持續影響，今（20）日清晨最低溫出現在苗栗縣三灣鄉9.9度，中央氣象署也針對新北等8縣市發布低溫特報，不過在白天這波冷氣團減弱，有一波短暫回暖的空檔，到了明天，將又會有另一波冷氣團南下，全台急凍，部分地區低溫不到10度，一路影響到下週一，提醒民眾這週要外出過聖誕節、看阿妹演唱會或其他戶外活動特別注意保暖！
冷氣團「冬至再來一波」！今短暫回暖明又降溫
中央氣象署表示，今天清晨仍然受到大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為12度至14度；南部及花東也只有13度至15度，且中南部地區有輻射冷卻影響，局部氣溫會再更低一些。從白天起冷空氣減弱，北台灣高溫稍微回升至17、18度，其他地區則可以回升到21至23度，但中南部早晚溫差大，仍要特別留意，離島地區則為11度至18度之間。
氣象署提到，在今天白天短暫回暖之後，明（21）日冬至又有另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，且越晚越冷，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區都有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，北部、東北部溫度下降至14度至17度；中部13度至22度；南部15度至26度；外島地區11度至19度。
冬至冷氣團襲來不到10度低溫！週末天氣、回暖時機出爐
氣象專家吳德榮於專欄「洩天機教室」貼文表示，今天中層雲間遠離，西半部轉晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨的機率，冷空氣漸減弱，氣溫略微回升，但早晚仍然偏冷，全台最低溫下探10度，白天則是落在19度至24度之間。
吳德榮說，明（21）日冬至下午起強度與前波類似的「大陸冷氣團」南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，將帶來更低的清晨低溫，部分平地仍將降至10度以下，且這波冷氣團會一路影響到下週一，提醒年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。
至於回暖時機，吳德榮表示，下週一白天起至下週三聖誕節前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升，下週二、三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；到了下週五（27）日有另一鋒面通過，降雨範圍擴大，28日至年底由於模擬已久各國模式都存在很大不確定性，冷空氣時而調強、時而調弱，因此會是什麼級別，還有待觀察。
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中央氣象署表示，今天清晨仍然受到大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為12度至14度；南部及花東也只有13度至15度，且中南部地區有輻射冷卻影響，局部氣溫會再更低一些。從白天起冷空氣減弱，北台灣高溫稍微回升至17、18度，其他地區則可以回升到21至23度，但中南部早晚溫差大，仍要特別留意，離島地區則為11度至18度之間。
氣象署提到，在今天白天短暫回暖之後，明（21）日冬至又有另一波大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，且越晚越冷，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區都有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，北部、東北部溫度下降至14度至17度；中部13度至22度；南部15度至26度；外島地區11度至19度。
冬至冷氣團襲來不到10度低溫！週末天氣、回暖時機出爐
氣象專家吳德榮於專欄「洩天機教室」貼文表示，今天中層雲間遠離，西半部轉晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨的機率，冷空氣漸減弱，氣溫略微回升，但早晚仍然偏冷，全台最低溫下探10度，白天則是落在19度至24度之間。
吳德榮說，明（21）日冬至下午起強度與前波類似的「大陸冷氣團」南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，將帶來更低的清晨低溫，部分平地仍將降至10度以下，且這波冷氣團會一路影響到下週一，提醒年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。
至於回暖時機，吳德榮表示，下週一白天起至下週三聖誕節前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升，下週二、三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；到了下週五（27）日有另一鋒面通過，降雨範圍擴大，28日至年底由於模擬已久各國模式都存在很大不確定性，冷空氣時而調強、時而調弱，因此會是什麼級別，還有待觀察。