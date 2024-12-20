天下之大，無奇不有！位於中國安徽淮南市八公山區的閃冲村，因全村約1500人姓「閃」而引起關注，村民表示，不太清楚這特殊姓氏具體的起源，但據悉可追溯至明朝朱元璋時期。不少中國民眾都在網路上調侃，笑問有沒有村民叫「閃電俠」，村裡有老人證實，還真有族人叫「閃電鋸」。
綜合《大皖新聞》、《安徽網》等中媒報導，閃冲村的祖先叫賽典赤·瞻思丁，而閃姓則是朱元璋賜予的回族十三姓之一，距今已有6、7百年歷史，不過至今尚無確切的文獻可以證實相關說法。
公開資料顯示，閃冲村東靠八公山風景區，西與鳳台縣李冲回族鄉接壤，南與壽縣隔山相望，隸屬於妙山林場管轄，是八公山區唯一的少數民族村（回族），全村六個村民組，445戶，人口1736人（回族人口1442人）。
由於姓氏特殊，村裡還有「電」字輩的村民，吸引不少中國民眾熱議，詢問有沒有人叫閃電俠，村中的老人則說：「有叫閃電光的，閃電亮的，電爍、電鋸，這些名字都有，但是叫閃電燈的暫時沒有。」
還有人回憶之前去醫院體檢，前面一位排隊的奶奶叫「閃電雲」，當時就覺得是非常特別的姓名；並有人在留言區回應稱，閃冲村是回族村，自己的國中老師就姓閃。
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公開資料顯示，閃冲村東靠八公山風景區，西與鳳台縣李冲回族鄉接壤，南與壽縣隔山相望，隸屬於妙山林場管轄，是八公山區唯一的少數民族村（回族），全村六個村民組，445戶，人口1736人（回族人口1442人）。
由於姓氏特殊，村裡還有「電」字輩的村民，吸引不少中國民眾熱議，詢問有沒有人叫閃電俠，村中的老人則說：「有叫閃電光的，閃電亮的，電爍、電鋸，這些名字都有，但是叫閃電燈的暫時沒有。」
還有人回憶之前去醫院體檢，前面一位排隊的奶奶叫「閃電雲」，當時就覺得是非常特別的姓名；並有人在留言區回應稱，閃冲村是回族村，自己的國中老師就姓閃。