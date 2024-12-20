UNIQLO羽絨外套現折1000元啦！隨著冬天到來，不少人都會想要順便汰舊換新一下自己的外套或者冬天穿著的衣服，常常愛逛平價服飾，其中來自日本的UNIQLO就是許多人的首選之一，服飾設計大眾，國民度非常高。但你是否遇過一種情況，每當花錢買下一件衣服之後，到了下週卻發現該件衣服卻在特價？其實只要靠著神奇的「UQ搜尋」網頁，就能夠讓你輕鬆不買貴，連羽絨外套都能直接省下1000元！
UNIQLO不再買貴！先搞懂官方兩種特價模式
專講服飾的YouTube頻道「質男日著」就拍片表示：「你是不是常常在逛UNIQLO的時候，狠下心掏出2000塊買下喜歡的衣服之後，過了一個禮拜就發現那件衣服在特價了呢？就來教教大家簡單兩個步驟，用科學的方法讓你從此不再買貴UNIQLO！」
質男日著解釋，UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種，「限時特價」就是這個商品在特定時段的檔期會有優惠，但到了下週就會調回原價；而「紅標特價」則是會出現在換季出清，代表這件商品原價已經調降，且之後價格會越來越低直到賣完為止。
UNIQLO不敢說的招數！教你看UQ搜尋價格曲線
那麼知道UNIQLO特價規則之後有什麼用呢？質男日著就介紹一個名為「UQ搜尋」的網站來輔助消費者看價格起伏，民眾可以先到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，在商品名稱後面找到一個「6位數的商品編碼」，複製丟上「UQ搜尋」的欄位，就會跳出該件單品的價格曲線。
質男日著解釋曲線意義，如果發現這個單品的價格曲線是呈現「上下上下」的話，就表示這件服飾是UNIQLO的熱銷款或者基本款，是不會有紅標特價的，屬於「限時特價」商品，民眾只要看準時機入手就能撿到便宜；而如果單品價格曲線是「一路往下」，那表示這個服飾正處於「紅標特價」，大約觀察曲線下降2至3個級距（例如990元降到590元）就要下手，因為那時該商品已經賣得差不多。
UQ搜尋神器觀察特價曲線！實測羽絨外套能省1000元
《NOWnews》記者也實際跟著質男日著教學操作，到「UQ搜尋」查看現在大家冬天最需要的外套系列，其中以「男裝防風無縫羽絨連帽外套」來看，記者輸入商品代碼「470077」之後，跳出曲線發現，這件外套原價4990元在11月底至12月初有長達一個禮拜的特價，只要3990元，不過現在又跳回原價，接下來非常有可能在未來幾週又限時特價降到3990元，屆時入手的話就能直接省下1000元。
另外又以「男女適穿工裝短版布勞森外套」為例，輸入商品代碼查詢後，發現這件外套跑出的曲線就是「上下上下」，同樣屬於「限時特價」款，曾經在今年9月底、10月中以及11月中下旬都有為期一週的特價，極有可能最近又有機會特價，原價1990元特價1690元，也是現省300元！如果你常常在UNIQLO買貴衣服，總是買了隔週就遇到特價，不妨也試看看這個方法，能省下不少荷包哦！
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專講服飾的YouTube頻道「質男日著」就拍片表示：「你是不是常常在逛UNIQLO的時候，狠下心掏出2000塊買下喜歡的衣服之後，過了一個禮拜就發現那件衣服在特價了呢？就來教教大家簡單兩個步驟，用科學的方法讓你從此不再買貴UNIQLO！」
質男日著解釋，UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種，「限時特價」就是這個商品在特定時段的檔期會有優惠，但到了下週就會調回原價；而「紅標特價」則是會出現在換季出清，代表這件商品原價已經調降，且之後價格會越來越低直到賣完為止。
UNIQLO不敢說的招數！教你看UQ搜尋價格曲線
那麼知道UNIQLO特價規則之後有什麼用呢？質男日著就介紹一個名為「UQ搜尋」的網站來輔助消費者看價格起伏，民眾可以先到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，在商品名稱後面找到一個「6位數的商品編碼」，複製丟上「UQ搜尋」的欄位，就會跳出該件單品的價格曲線。
質男日著解釋曲線意義，如果發現這個單品的價格曲線是呈現「上下上下」的話，就表示這件服飾是UNIQLO的熱銷款或者基本款，是不會有紅標特價的，屬於「限時特價」商品，民眾只要看準時機入手就能撿到便宜；而如果單品價格曲線是「一路往下」，那表示這個服飾正處於「紅標特價」，大約觀察曲線下降2至3個級距（例如990元降到590元）就要下手，因為那時該商品已經賣得差不多。
UQ搜尋神器觀察特價曲線！實測羽絨外套能省1000元
《NOWnews》記者也實際跟著質男日著教學操作，到「UQ搜尋」查看現在大家冬天最需要的外套系列，其中以「男裝防風無縫羽絨連帽外套」來看，記者輸入商品代碼「470077」之後，跳出曲線發現，這件外套原價4990元在11月底至12月初有長達一個禮拜的特價，只要3990元，不過現在又跳回原價，接下來非常有可能在未來幾週又限時特價降到3990元，屆時入手的話就能直接省下1000元。
另外又以「男女適穿工裝短版布勞森外套」為例，輸入商品代碼查詢後，發現這件外套跑出的曲線就是「上下上下」，同樣屬於「限時特價」款，曾經在今年9月底、10月中以及11月中下旬都有為期一週的特價，極有可能最近又有機會特價，原價1990元特價1690元，也是現省300元！如果你常常在UNIQLO買貴衣服，總是買了隔週就遇到特價，不妨也試看看這個方法，能省下不少荷包哦！