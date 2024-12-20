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▲藉由感謝神明、祖先這一年來的照顧和庇佑，為家中帶來好運、財富。（示意圖／取自 Unsplash ）

▲冬至拜拜，湯圓供品準備鹹甜皆可，建議碗內湯圓準備雙數顆。（示意圖／桂冠提供）

▲冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單。（示意圖／記者葉盛耀攝）

週六（21日）為二十節氣中的「冬至」，冬至除了要吃湯圓外，也別忘記拜神、祭祖求好運，《NOWnews》也整理了冬至拜拜供品禁忌、冬至拜拜時間，以及不少民眾好奇鹹湯圓是否可以作為供品，事實上湯圓象徵團圓和圓滿，因此無論鹹甜都有討個吉利的寓意，不過跟三柱清香、三杯敬茶一樣，準備三碗湯圓即可，冬至對台灣人來說是個象徵團圓、溫暖的節日，甚至有「冬至大如年」的諺語，在《周禮．春官》有提到：「以冬至日，致天神人鬼。」後在漢代冬至成為通行節日，且衍生越來越多的習俗。在冬至這天，一般家庭會祭祀神明與祖先，有些家庭習慣會再祭祀地基主，建議選擇冬至一早清晨或是中午前，建議在吃午飯前拜完。冬至祭拜祖先有表達敬意和感謝之意，不同地區或信仰系統會有拜不同神的習俗，常見的包括土地公、城隍爺等。藉由感謝神明、祖先這一年來的照顧和庇佑，家神和祖先感受到家中成員的誠意，自然會為家中帶來好運和財富。地基主負責保佑家宅平安、財運亨通，冬至感謝地基主一年來的庇佑，並祈求未來繼續守護家宅。（1）供品：神明準備茶水三杯、湯圓三碗、三牲（豬肉、雞肉、魚肉）、水果3種或5種；祖先準備水三杯、湯圓三碗、菜飯6或12碗（可延用祭拜祖先供品）（2）金紙：神明準備壽金、福金、刈金（四方金）、補運金；祖先準備刈金（四方金）、大銀、小銀。（3）地點：神明廳前擺放供桌。（4）拜拜流程：前置作業準備好後，便可焚香稟告神明、祖先今天是冬至，特別準備了湯圓來敬奉眾神和祖先，希望神明和祖先可以護佑家中成員，等香燒到剩下三分之一後，捧金紙拜過後就可焚燒。可準備神明、祖先各茶水三杯、湯圓三碗即可，以及相對應的金紙，讓神明和祖先也能感受到過節氣氛，並且也以此感謝神明和祖先這一年來的照顧和庇佑。供品除了準備常見的鮮花、水果、餅乾、糖果外，冬至最重要的便是「湯圓」，讓神明和祖先也能一起團圓過節，可以跟三柱清香、三碗茶一樣準備3碗湯圓即可，此外，許多家庭也會準備橘子（象徵「大吉大利」）、鳳梨（象徵「財運旺來」）和佛手瓜（象徵「招財如意」）。祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒或茶水三杯、水果三種或五種、湯圓一碗（現代人簡易拜法，可直接準備雞腿便當、湯圓、茶水即可）。金紙： 刈金、銀紙、蓮花金、蓮華銀。時間： 建議在上午11點過後開始祭拜。注意需另外準備地基主香爐（紙杯、量米杯裝米替代）根據命理專家小孟老師提醒，冬至有六大禁忌冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。