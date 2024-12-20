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▲黃小柔握著母親的手，向粉絲們報平安。（圖／黃小柔IG）

▲黃小柔在與林襄、林穎樂的「搶位大戰」延燒過程中換了黑白大頭照。（圖／黃小柔臉書）

▲黃小柔昨晚又將臉書大頭貼換成彩色、露齒燦笑的照片。（圖／黃小柔臉書）

女星黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，出外景時遭2名年輕、高人氣的後輩「佔位」，事後也指出就是啦啦隊女神林襄與林穎樂，不過雙方各說各話，爭議也越演越烈。而在風波期間，黃小柔先是把臉書大頭貼換成黑白色調，沒過多久又換回1張彩色笑容照，昨（19）日黃小柔又再度在IG限時動態中曬出病床照，表示媽媽手術結束一切平安「終於可以放下心中大石」，並感謝醫護人員的細心照顧。昨日晚間，黃小柔突然在IG限動PO出病房照寫下：「謝謝所有醫生護士的專業，柔媽手術結束一切平平安安，終於可以放下心中大石。」並附上2個愛心圖案的表情貼圖。原來近日黃小柔深陷風波的同時，媽媽也正好在醫院動手術，畫面中，只見她穿著灰色衣服，緊握著母親的手，似乎相當擔心母親的身體狀況。事實上，黃小柔在發出證實聲明的前1天，悄悄地將臉書大頭貼換成黑白色調的照片，而該張照片是她首次擔任監製以及編劇的《網紅崛起》工作照，不過她昨晚又再度將大頭貼換回1張彩色照，畫面中的她面帶笑容充滿朝氣，似乎有種重新振作的感覺。