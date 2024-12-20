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泰國一家遊樂園的巨型章魚遊樂設施（giant octopus ride）發生受傷事故，一名12歲女童被拋飛，雖然幸運地撿回一條命，但是肋骨和脊椎骨折，另外還有4人在意外中受輕傷。綜合外國媒體報導，這起意外於上星期六（14日）晚上發生在呵叻府伊桑府（Nakhon Ratchasima），女童的15歲姐姐聲稱，遊樂設施的操作員沒有確認安全壓桿固定就啓動了設備，而且操作員還說謊，稱傷者們安全地完成了整個遊玩過程，之後才因頭暈而倒地。受重創的女童於晚上8點左右被送到當地醫院救治，醫生檢查後證實她的肋骨和脊椎出現骨折。目前女童仍在醫院接受密切觀察，她意識清醒，能夠正常溝通，但由於肺部有空氣，院方對她進行胸腔引流治療（chest drainage）。女童的姐姐表示，事發當晚她和妹妹與四名朋友一起參加了冬季嘉年華（Winter Festival），其中四人包括她和妹妹去玩「巨型章魚」，當時操作員沒有確定安全壓桿固定就開動設施，她聲稱曾試圖提醒工作人員，但工作人員沒有及時停止遊樂設施。姐姐補充案發經過，稱設備啓動後她一隻手緊緊抓住安全壓桿，另一隻手扶著妹妹，然而妹妹體型較胖，無法長時間抓住壓桿，隨後被甩飛，整個人轉了幾圈後從約三公尺高度墜落。姐姐說，她和朋友摔跌在鋼格柵板上後受傷。操作員表示對遊樂設施的正常運作有信心，堅稱事故並不是因設備故障因發生。當地地方政府表示將對事故進行徹底調查，包括詢問相關工作人員更多詳情，涉事遊樂設施已被指示暫停操作，其他遊樂設施則繼續開放給民眾玩樂。