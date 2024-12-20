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詹皇點出「三分球氾濫」問題！NBA近日宣布2025年全明星賽將改制，由4支球隊進行迷你錦標賽，消息一出引發不少批評聲浪。全明星賽改制問題不僅掀起球迷熱烈討論，不少球員也都對此做出表態，尤其是「死神」Kevin Durant毫不諱言地批評道：「這太糟糕了，我認為比賽應該回到以前的東、西區對抗模式。」但話鋒一轉，詹皇點出聯盟外線氾濫問題，說道：「值得一提的是，詹皇場均三分球出手，從首年的2.7次，上升到本季的5.7次，在2021-2022年賽季的場均8次出手，是個人生涯最高。