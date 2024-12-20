詹皇點出「三分球氾濫」問題！NBA近日宣布2025年全明星賽將改制，由4支球隊進行迷你錦標賽，消息一出引發不少批評聲浪。洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James今（20）日受訪談及該議題，雖然未給出明確想法，但卻點出聯盟中「三分球氾濫」的情況，直言：「這是一個比全明星賽更重要的話題。」
明星賽改制引熱議 詹皇明言問題在三分球
全明星賽改制問題不僅掀起球迷熱烈討論，不少球員也都對此做出表態，尤其是「死神」Kevin Durant毫不諱言地批評道：「這太糟糕了，我認為比賽應該回到以前的東、西區對抗模式。」而詹皇受訪時，則相對保守表示：「很顯然過去幾年明星賽並沒有很好，勢必要做出一點改變，」
但話鋒一轉，詹皇點出聯盟外線氾濫問題，說道：「這不僅關乎明星賽，而是所有的比賽，我們有太多他X的三分球出手，這是一個比明星賽更值得討論的話題。」
而根據《雅虎體育》寫手Ian Casselberry報導引用的數據，指出NBA球隊平均外線出手次數超過30次，上季奪下冠軍的波士頓塞爾提克，則是高達51.1次，並且有13支球隊的外線出手寫下隊史新高，印證了詹皇所點出的聯盟問題。
值得一提的是，詹皇場均三分球出手，從首年的2.7次，上升到本季的5.7次，在2021-2022年賽季的場均8次出手，是個人生涯最高。
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全明星賽改制問題不僅掀起球迷熱烈討論，不少球員也都對此做出表態，尤其是「死神」Kevin Durant毫不諱言地批評道：「這太糟糕了，我認為比賽應該回到以前的東、西區對抗模式。」而詹皇受訪時，則相對保守表示：「很顯然過去幾年明星賽並沒有很好，勢必要做出一點改變，」
但話鋒一轉，詹皇點出聯盟外線氾濫問題，說道：「這不僅關乎明星賽，而是所有的比賽，我們有太多他X的三分球出手，這是一個比明星賽更值得討論的話題。」
而根據《雅虎體育》寫手Ian Casselberry報導引用的數據，指出NBA球隊平均外線出手次數超過30次，上季奪下冠軍的波士頓塞爾提克，則是高達51.1次，並且有13支球隊的外線出手寫下隊史新高，印證了詹皇所點出的聯盟問題。
值得一提的是，詹皇場均三分球出手，從首年的2.7次，上升到本季的5.7次，在2021-2022年賽季的場均8次出手，是個人生涯最高。