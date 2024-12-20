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為了不讓國民黨強行通過法案，民進黨立委19日深夜趁藍營不注意，破窗搶進議場，並把門都鎖住，不過今（20）日9點會議時間一到，藍委開始破門，經不斷推擠後，藍委順利進入議場，並在10點38分搶回主席台。只經過了12小時，藍綠局勢就又逆轉。綠委未積極守住議場遭反攻後，轉而去場外利用群眾力量給韓國瑜「停止開會」的壓力，不過事實上，就算藍營今棄守，下周二立法院將行使大法官人事同意權投票，接下來還有總預算要三讀，民進黨身為執政黨，佔住議場又能佔多久？10年前的太陽花經驗顯示，議場易守難攻，必須等議場內的人自行退場。藍營昨晚遭突襲，還被綠營嘲諷只守住門口、忘記顧其他三面，讓藍委錯愕不已。原本藍營有意放手，讓民進黨自己玩，但今日發現，議場內所有出入口都被綠委用大鎖、矽利康封死，讓藍委不忍了，決定強行突破。綠委昨晚分成兩組，一組在場內、一組在場外，所以場內綠委人數並不多，當藍營開始破門，綠委顧此失彼，不斷出現破口，經過兩個小時推擠，藍綠局勢逆轉，藍委開始搶占主席台，並將台上綠委一一排除。國民黨經歷太陽花學運、議場遭攻佔的慘痛教訓，加上8年在野的忍氣吞聲，今天可說終於出了一口氣。不過場內綠委潰敗如此迅速，國民黨開始反攻後，只花了2小時就清空綠委，也讓人意想不到。一部分原因民進黨就是跟當年的國民黨一樣，執政久了，已很難脫掉皮鞋穿回草鞋。今天在議場內，雖有推擠，但不算激烈，且更多時候，當藍委突破後，部分綠委就在旁休息，默默地自行退讓，今天認真作戰的綠委，幾乎都是新科綠委或不分區綠委，資深綠委或出於形象考量、或真的不知為何而戰，沒有認真防守是事實。更重要的是，民進黨現在已非在野黨。如果民進黨跟10年前一樣是在野黨、少數黨，當然可以癱瘓政府在所不惜，但現在民進黨雖是少數黨，卻是執政黨，即使不願國民黨強行通過法案，但民進黨也是有自己的法案要三讀，包括念茲在茲的《運動部組織法》，還有總預算案，還有下周二就要處理的大法官人事同意權。佔領議場是玉石俱焚的作法，身為執政黨癱瘓國會，更容易落人口實。民進黨若有決心，當然可以採取這種激烈做法，結果12小時後，就被國民黨立委成功排除，民進黨佔領議場的意義何在？更不可思議的是，綠委在離開議場後，竟還煽動場外青鳥攻進議場，難道這12小時的占領，只是為了訴諸基本教義派選民，表演給場外青鳥看的一場秀？