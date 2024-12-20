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▲李善均（左）曾和韓國「國民妹妹」IU（右）拍攝韓劇《我的大叔》，在台灣知名度也頗高。（圖／myahjussi_tvn IG）

▲ 李善均遺作電影《幸福的國家》今年8月在韓國上映。（圖／幸福的國家宣傳照）

已故南韓男演員李善均生前曾捲入吸毒風波，還因此遭2名女性敲詐勒索，其中一人是在2012-2015年間演過多部電影配角的女演員A某，另一人則是酒店經理B某。兩人的判決結果在昨（19）日出爐，A某遭判4年2個月有期徒刑、B某則是3年6個月。李善均生前捲入毒品案，形象一落千丈，他更曾公開表示自己被B某以曝光對話紀錄為由，威脅3億韓元（約680萬台幣），警方也將李善均列為吸毒嫌疑人。但李善均多次尿液、毛髮檢測都顯示陰性，不過仍洗脫不了外界對他的負面觀感，事件爆發後承受巨大壓力，最後在去年12月27日於車上身亡，令粉絲震驚不捨。據悉，B某會向李善均勒索要錢是因為先受到A某的恐嚇，而A某本人也跟李善均勒索了5000萬韓元（約113萬台幣），兩人都罪不可赦。韓國仁川地方法院昨日的判決指出：「被告的犯罪行為具有重大過錯，應受嚴厲譴責。此外，被告至今未歸還從受害者處獲得的款項。」但考量到A某已經認罪、B某是先受人指使等，最終法官判兩人分別4年2個月、3年6個月的有期徒刑。而李善均的律師朴成哲過去曾多次出面否認李善均有吸毒，強調李善均是因為和B某的對話紀錄遭到牽連，才配合警方調查，會給勒索者錢財也是不希望案件曝光影響形象罷了。怎料調查期間警方就走漏風聲，讓李善均在沒有確實吸毒證據下就接受各種謾罵，律師認為整個調查過程對李善均來說都是種侮辱，這才讓他走上絕路。