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受到美國聯準會宣布降息1 碼、美國商用原油庫存續降影響，經中油啟動平穩機制後，汽油、柴油預估實際調漲0.1元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。累算至12月19日之7D3B週均價為73.76美元，較上週73.03上漲0.73美元。本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.537較上週32.483貶值0.054元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.3元，柴油調漲1.3元；經中油啟動平穩機制後，汽油、柴油預估實際調漲0.1元。實際調整金額請於22日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。