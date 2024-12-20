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為了不讓國民黨強行通過法案，民進黨立委19日深夜趁藍營不注意破窗搶進議場，並把門都鎖住，不過今（20）早藍委開始破門，經不斷推擠後，藍委順利進入議場，10點38分，所有主席台上綠委都被清空，藍委開心歡呼。11點40分，立法院長韓國瑜在藍委護送下，站上主席台宣布開會，台下綠委邱議瑩怒而向韓國瑜潑水。韓國瑜從主席台後方門口進入，但藍綠立委一陣推擠，韓國瑜一度被推開，費盡千辛萬苦站上主席台，還先嘆了口氣，才宣布開會。但宣布開會後不久，邱議瑩就朝台上噴水，藍委涂權吉不滿，還與邱議瑩口角，韓國瑜還提醒，請立委維持議場秩序。藍委在台上用透明看板保護韓國瑜，台下民進黨立委喊話，試圖干擾，但會議仍繼續進行，結著韓國瑜宣布，因議程有立委有異議，按鈴七分鐘開始表決。綠委在台下撕掉藍委海報，藍委也開始拆綠營看板，雙方不斷叫囂。綠委喊國民黨怕罷免，藍委則喊，民進黨搞戒嚴。