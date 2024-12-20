我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕佳節即將到來，聖誕老人不但要忙碌地全球送禮物，現在還要與魚共舞。馬來西亞一間水族館突發奇想，讓潛水員換上聖誕老人服裝，帶來精彩的餵魚秀表演，引發民眾熱議。根據大馬媒體《中國報》報導，馬來西亞吉隆坡城中城水族館的潛水員配合聖誕佳節，打扮成聖誕老人潛入水中餵魚，引發群眾關注。這間水族館的潛水員團隊會根據不同節日穿著相應的傳統服飾下水，例如在開齋節時穿馬來傳統服裝，農歷新年表演水下舞獅，國慶日則會舉著馬來西亞國旗潛入水中。這次化身「聖誕老人」的是擁有超過17年潛水經驗的潛水員莫哈末薩瓦。他指出，聖誕老人的服裝是由天鵝絨和人造毛皮製成，在水中會變得沈重，增加了移動的難度。他說：「穿在潛水服外的聖誕老人服相當於額外多了一層衣物，需要更大的體力來完成表演。」他表示自己常常需要潛至約四公尺深的水域，為館內5000多種海洋生物餵食，與魚群的互動已十分默契。「每次餵食時，魚群都會圍繞在我身旁，我們早已熟悉彼此，和諧共處。」莫哈末薩瓦說，每次他以聖誕老人形象出現在水下時，總能讓孩子們感到無比興奮與歡樂，這也成為他努力表演的最大動力。「許多孩子從未見過水下的聖誕老人，我會用揮手、比心等簡單手勢與他們互動，看到他們的笑容是最棒的回饋。」