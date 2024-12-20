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▲周杰倫（右）再次公開和阿信（左）聚會的合照，這回阿信沒戴口罩。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫（左1）邀請阿信（右2）慶功，意外曝光阿信頂著「西瓜皮」、素顏的模樣，連阿信的媽媽都認不出兒子。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫日前結束4場「嘉年華」大巨蛋演唱會後，在IG限時動態曬出與五月天阿信、阿Ken以及籃球明星林書豪一同慶功的合照，意外曝光阿信私下素顏樣貌，阿信還自嘲「我媽都認不出來」。今（20）日凌晨，周杰倫再次公開和阿信聚會的照片，幽默寫下：「這次阿信媽媽應該可以認出來了吧！」引發熱議。周杰倫曬出與阿信、陳奕仁（阿木）導演一起聚會合照，畫面中阿信沒戴口罩、身穿一身黑，以順毛造型示人，一旁的導演陳奕仁也同樣穿著黑衣黑褲，手持白色杯子翹腿入鏡，看起來相當輕鬆自在，而周杰倫則是帥氣比出YA手勢。周杰倫幽默寫下：「這次阿信媽媽應該可以認出來了吧！」還賣關子說道：「猜猜我們在聊什麼？」令歌迷十分期待3人將帶來什麼樣的驚喜。日前周杰倫曬出與阿信、阿Ken、林書豪的慶功照，阿信的造型意外引發熱議，畫面中他戴著口罩，頂著「西瓜皮」，與平時在舞台上的模樣有明顯落差，不僅粉絲直呼「認不出來」，連阿信也笑說：「連我媽都沒認出來，他還傳訊息問我，非誇飾。」周杰倫也笑回：「哈哈，你會不會不敢跟我們出門了？」