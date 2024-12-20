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NBA美國職業籃球聯賽的洛杉磯湖人隊於20日通過官方社群網站上宣布，將於當地時間2025年2月28日（台灣時間3月1日）舉辦與大受歡迎的漫畫《ONE PIECE》合作的一日限定「海賊王主題日」。而該球團宣傳海報也相當有意思，由《ONE PIECE》主角魯夫穿著湖人球衣灌籃的形象圖，相當生動有趣。在湖人隊的官方社群媒體上公開了一張特別的插畫，畫中主角魯夫穿著湖人隊的球衣，右手握著一顆籃球。這幅插畫迅速引起了粉絲的熱烈關注和討論。湖人隊目前擁有日本國家隊代表球員八村壘和被稱為「籃球之王」的LeBron James等明星球員，都在日本很有爭名度。湖人迷們也紛紛在湖人該篇貼文下留言表達興奮之情，寫道：「我最愛的漫畫與我的偶像合體」、「太瘋狂」、「下一次合作希望是《七龍珠》」、「魯夫和詹皇是好朋友，LeBron一定知道《ONE PIECE》的寶藏在哪裡！」這場跨界合作活動受到粉絲們的高度期待，許多人也對這場比賽的特別主題產生了濃厚的興趣。從插畫到參與的明星球員，這次合作無疑將為NBA和動漫迷帶來一場別具特色的盛宴。