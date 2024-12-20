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俄羅斯總統蒲亭，當地時間19日在莫斯科舉行年度記者會，除了俄國內政，也回答包含俄烏戰爭在內，許多外交問題，認為烏克蘭進攻庫斯克沒有任何軍事意義，遲早會被俄軍徹底擊退，並盛讚俄國新型極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）有能力讓美國的飛彈防禦系統一敗塗地，邀請美國為首的西方國家，不妨來場「飛彈對決」，此言遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒批愚蠢之至。綜合外媒報導，蒲亭聲稱，俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」正在發生巨大變化，俄軍正沿著整個前線、以平方公里為單位前進，距離目標實現也越來越近；重申已做好談判和妥協的準備，任何對話應以俄烏2022年3月在伊斯坦堡接近達成的協議和當前現實為基礎，也願意和烏克蘭合法政府談判、簽署和平協議，前提是澤倫斯基參加大選並獲得合法地位，但烏克蘭目前的政府並不合法。蒲亭也提到，俄烏戰爭開打數年，俄國已經變得更強大，其在戰場上的成功，主要歸功於國防工業能力的成長，反觀北約國家的軍費明顯無法繼續支撐。對於近期與西方緊張升級，蒲亭還說，美國的飛彈防禦系統成本高、效果不佳，即便美在烏部署「薩德」反飛彈系統，俄國也「沒有問題」。蒲亭豪語道，那些懷疑俄製「榛果樹」飛彈實力的西方專家，大可以在基輔選擇一個目標，並集中提供反飛彈防禦系統，俄國隨後就會針對該目標實施打擊，看看結果會如何：「我們準備好了進行這種試驗，這是一種21世紀的高科技對決。」對此，烏克蘭總統澤倫斯基則在X平台上回應，還附上蒲亭相關發言的節錄短片，用英語及烏克蘭語打下：「人們正在死去，而他認為這很有趣，蠢蛋。」