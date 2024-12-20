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▲中山美穗生前既是歌手也是演員，演出的純愛電影《情書》在觀眾心中留下深刻印象。（圖／可樂電影）

▲中山美穗曾為不少熱門歌曲填詞，也因此累積了可觀的版權費，但具體數目並未曝光。（圖／中山美穗IG）

▲中山忍（左）表示姊姊中山美穗（右）的兒子有趕在遺體火化前到日本見媽媽最後一面。（圖／中山忍IG）

日本女星中山美穗泡澡時發生意外，本月6日不幸於澀谷的家中身亡，享年54歲，葬禮在12日低調舉行。中山美穗的妹妹中山忍透露，中山美穗10年未見的兒子也有從法國趕回日本跟媽媽道別。外界猜測中山美穗這些年靠著唱片版權收入，遺產可能有將近20億日圓（約新台幣4.1億元），而這些錢，她的唯一一個兒子有繼承權。日本媒體《News Post Seven》今（20）日針對中山美穗的遺產發布報導，表示中山美穗這些年有不少版稅收入，畢竟她出道40多年，累積無數歌唱作品。例如她在1992年與搖滾團體WANDS成員上杉昇共同填詞的單曲《比世界上任何人都更愛你》，發行後銷量達200萬張；1993年NHK連續劇《如果願望成真》推出的主題曲〈為了幸福〉中山美穗也親自填詞，這些熱門歌曲讓她身價不容小覷。中山美穗過世後，曾有日本網友估算，按照中山美穗的年紀與地位，她的財產應該至少有20億日圓（約新台幣4.1億元），不過這並沒有確切證據佐證。目前只知道中山美穗過世時的住所是經紀公司的房產，房租從中山美穗的唱片版稅扣除，這筆錢顯然是一筆不小的金額，與中山美穗10年未見的兒子有遺產的繼承權。至於中山美穗為何會這麼多年都沒與兒子見面，這與她的婚外情醜聞有關。當時中山美穗和前夫辻仁成結婚後一度搬到法國定居，她卻在回日本探親時被拍到與音樂人涉谷慶一郎當街牽手擁吻，還在對方家中過夜。因此中山美穗在2014年就與前夫離婚搬回日本，更一度背負「拋夫棄子」的罵聲。但為了不讓兒子接觸到她婚外情的醜聞、保留兒子心中最完美的媽媽形象，中山美穗忍痛把監護權讓給丈夫，自己則與涉谷慶一郎在日本同居。後來中山美穗疑似遭遇家暴被毆打，這段戀情也無疾而終，中山美穗更是不好意思再回法國打擾兒子的平靜生活。中山美穗的兒子之後在前夫辻仁成的照顧下慢慢長大，中山美穗曾在報導中說過，辻仁成是很細心的丈夫，每天都會早起給小孩做早餐，她很放心把孩子交給他。也因為分隔兩地距離遙遠的關係，中山美穗多年未見兒子，只知小孩身高有175公分，念高中時很熱愛運動，目前20歲的兒子還在就讀大學。