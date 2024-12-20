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▲陳光復宣示2035年全澎湖將提前15年達到「淨零排碳」的永續目標，並透露已在10餘座無人島上，評估設置大型風力發電風機的規劃。（圖／記者張茂雄攝，2024.12.20）

澎湖縣長陳光復今（20）日上午於澎澄飯店舉辦就職兩週年記者會，陳光復向鄉親報告過去兩年的施政成果，秉持「澎湖好政幸福達陣」的施政理念，在醫療照顧、社會福利、教育創新、產業扶持、財政管理、基礎建設、永續發展及觀光文化等多方面皆取得具體成效。同時也宣示2035年全澎湖將提前15年達到「淨零排碳」的永續目標，並透露已在10餘座無人島上，評估設置大型風力發電風機的規劃。陳光復表示，面對少子化趨勢的挑戰，縣府推出「468生育補助政策」，自114年度起，第1胎補助4萬元、第2胎6萬元、第3胎8萬元，搭配每季4,500元育兒補助，為年輕家庭減輕負擔。目前已建立6所公共托嬰中心，提供近160個服務名額，同時推動2歲幼兒專班，收容近150位幼兒，以實際行動支持下一代的成長。在醫療照護方面，長者假牙補助自推動以來已完成超過1,200件，並積極引進AI智慧醫療等創新科技，並持續擴大「澎湖限定」的公費疫苗範圍，縣府更與治癌中心合作，提供鄉親癌症轉診綠色通道，減少家屬與患者不必要的等待與交通成本，並給予最專業且即時的醫療諮詢與服務照顧。陳光復強調，縣府與中小企業信用保證基金合作，提供1億元青年創業貸款，協助在地青年業者實現創業夢想，成立青年事務委員會，讓青年的活力與創意融入政策中，串連金門與馬祖青年，共同交流與成長，「湖東社區」更在全國900多個農村社區中脫穎而出，榮獲金牌農村「銅牌獎」的殊榮。陳光復上任兩年來，澎縣府透過嚴謹的財政管理與有效的減債措施，成功實現公共債務歸零的目標，縣府持續穩健推動多項重大建設，如污水下水道接管工程和交通建設的優化，全力推進澎湖智慧城市的發展。全縣389處智慧站牌已全面完成，結合在地特色興建的哈密瓜公車亭，行銷在地農產品，讓「天堂小站」成為今年最火紅的網美打卡熱點。為實踐島嶼永續發展，縣府與中興大學簽訂合作備忘錄，運用學校的資源、專長和經驗，推動藍碳、綠碳等永續環境計畫，為澎湖碩大的海域找出最適合的碳匯發展，在團隊的努力下，透過與民間業者合作，成功販售約1,200公噸養殖蚵殼，不僅增加縣庫收入，更為環境與經濟雙贏開創新局面。陳光復說，澎湖深厚的文化底蘊以及豐富的觀光資源是我們引以為傲的資產，而文化、旅遊更是地方發展的關鍵，面對後疫情時代的來臨，今年縣府聯手知名夥伴「航海王」成功在國旅市場中維持良好的成績，今年也有11家業者通過國際認證，為打造更具吸引力的國際旅遊目的地奠定堅實的基礎。今年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，澎湖縣在各項指標的平均滿意度創下歷年新高。陳光復感謝縣民朋友的支持與肯定，使執政滿意度達到4.5星的成績，這不僅是對縣府團隊最大的鼓勵，更是推動澎湖持續進步的重要動力，縣府團隊會繼續努力，為縣民創造更美好的未來。