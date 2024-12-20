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台北地院今日裁定准許柯文哲辭職聲明得交付予台灣民眾黨秘書長周榆修。民眾黨中央委員江和樹大酸北院「應該不用這麼好心吧」、「北院我們的發言人還是仲裁者？」既然檢方不斷釋出訊息表示全案即將起訴，若柯文哲真要辭主席，就讓他直接到中央黨部來說明，也不差那麼幾天。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，自9月5日起遭羈押超過百天，16日律師團向法院遞狀聲請准許解除「禁止通信」，台北地院今（20）日裁定准許柯文哲的辭職聲明，得交付予台灣民眾黨秘書長周榆修。民眾黨中央委員兼台中市黨部主委江和樹表示，黨中央上午已開緊急應變會議，但到目前還沒收到正式的公文，「這個還蠻奇怪的！不是說偵查不公開嗎？法院、檢調都選擇對你們有利的對外公開」。對於法院公告的主文內容引用民眾黨黨章，江和樹說，就算柯文哲要辭職，民眾黨自有中央委員審核跟批准，「法院應該不用那麼這麼好心吧！這作法蠻配合執政黨的，真的太好笑了。」江和樹重申，民眾黨目前沒有代理黨主席的問題，中央委員會是合議制，相信大家都希望挽留柯文哲繼續帶領大家。若柯文哲真的要辭主席，也希望全案起訴後，由他親自到黨部向大家說明，「當時請假時是本人親自說明，如果要解除請假或辭職，也希望本人到中央黨部才算數」。他強調自己心中只有柯文哲這位黨主席，就算柯文哲要辭職，也該先指定誰來當代理主席。江和樹說，黨中央的緊急應變小組已經發出聲明，將繼續挽留柯文哲。他再度批評院檢配合執政黨，「這個社會怎麼搞成這樣？押人取供就算了，現在還要逼迫我們分裂，但我們不會中計，柯文哲的精神一直與我們同在。」