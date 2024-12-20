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儘管美股跌深反彈，3大指數開盤同步走高，出現後繼無力，漲幅收斂情況。台股今（20）日持續開低走低，早盤跌逾百點，終場大跌422點，以22510點作收，跌幅達1.84%，成交量4675億元。觀察權值股表現，台積電早盤就下跌10元，跌到1060元，跌幅將近1%，盤中持續開低震盪，終場以最低1035元收，跌35元或3.27%。聯發科同樣開低走低，終場以1390元收、跌30元或2.11%。鴻海早盤逆勢開低走高震盪，一度最高達184元，終場以181元收，與昨天收盤價181元持平。但廣達逆勢上漲3元至277.5元。此外，富邦金、國泰金、中信金等也都呈跌勢，下跌0.55%到約2%不等。