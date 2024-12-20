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湖人今天作客出戰國王，征戰22個賽季的「詹皇」LeBron James今天出賽34分鐘，累積成為NBA史上出賽時間最多的球員，並進入「湖人1萬分俱樂部」，好搭檔Anthony Davis砍下21分20籃板6封阻，為紀錄之夜獻上祝福，聯手率湖人以113：100獲勝。年底就要滿40歲的James，18歲高中畢業就以選秀狀元身份踏入NBA，至今22個年頭，狀態依舊勇猛，今天進入第二節時，James以生涯例行賽累積57447分鐘出場，超越傳奇球星「賈霸」Kareem Abdul-Jabbar的57446分鐘，成為NBA歷史出場時間最多的球員。上半場結束，湖人取得62：58領先，易籃後湖人始終無法好好維持雙位數領先，第四節中段一度被追到只差5分，但靠著Austin Reaves、Davis連拿6分穩住戰局，James也適時穿針引線下，湖人在最後一分鐘拉開雙位數領先，終場以13分之差收下2連勝，排名回升到西區第7。此役，湖人Reaves繳出全隊最高25分5籃板5助攻，Davis比賽中兩度出現傷情，包含左肩不適退回更衣室，和第四節爭球時意外拐到腳踝，但仍撐完全場，全場抓下20籃板和6次封阻都是賽季新高。焦點人物James今天出賽34分，攻下19分6籃板7助攻，不僅成為NBA史上出賽最多的球員，湖人生涯總得分也突破10000分，湖人官方獻上祝賀，「歡迎來到湖人10000分俱樂部，國王。」