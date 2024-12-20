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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，16日他透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席，台北地院今（20）日證實，柯文哲擬具台灣民眾黨黨主席辭職聲明，法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。對此，律師黃帝穎分析柯文哲此舉兩大法律動機。黃帝穎在臉書發文表示，柯文哲聲請解除禁止通信以請辭黨主席，法院裁定准許柯文哲發信，可能的兩大法律動機，一、柯文哲自知即將被收賄重罪起訴，提前請辭止血，前鼎越開發董事長朱亞虎認罪行賄，依據近十年各法院貪污判決穩定見解，行賄被告認罪，收賄被告必定判有罪，因此柯文哲自知將被最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴，提前請辭主席以政治止血。黃帝穎續指，二、柯文哲辭主席自降實質影響力，以求起訴不被接押，柯文哲是前台北市長及民眾黨主席，恐遭法院認定對證人勾串具有「實質影響力」，起訴後被法院接押，因此柯請辭主席，降低實質影響力，可能希望起訴後不被接押；但因柯文哲有滅證事實及帳房橘子潛逃，縱然請辭主席自降實質影響力，也無法改變滅證及帳房潛逃的事實，仍有接押事由及羈押必要。