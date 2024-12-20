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▲全聯倉儲包商吳姓副總晚間現身火場，向社會大眾鞠躬道歉。（圖／讀者提供，2024.12.19）

▲互益營造公司非第一次出狀況，勞檢處紀錄顯示，2022年期間至2023年就有6起通知改善紀錄。（圖／翻攝自勞檢處）

全聯台中大肚區生鮮倉儲新建工程，昨（19）日發生大火，火災累積9人死亡，而承包工程商互益營造公司雖現身道歉，但細查卻早有多次不良紀錄被勞檢處通知改善，建設公司業內人士也透露該建案後續若延遲完工交付，就有需要支付全聯賠償金，是否會解約更換營造廠建造，則是依照雙方簽訂的合約為主。全聯台中大肚區興建中的倉儲物流中心，昨起火導致9人死亡憾事發生。台中市都發局表示，該倉儲新建工程領有建造執照，起造人全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造。建設公司業內人士也透露，若經過調查肇事責任為營造廠，則需要由營造公司負責賠償，而營造當中發生的意外，通常會有公安保險協助處理。至於營造廠與全聯實業股份有限公司方面，則是要看合約詳細內容，通常延遲完工交付就會需要支付賠償金，該建案是否會解約更換營造廠建造，則是依照雙方簽訂的合約為主。而承包工程商互益營造公司吳姓副總，昨晚現身道歉，不過卻遭到起底，互益營造公司非第一次出狀況，勞檢處紀錄顯示，2022年期間至2023年就有6起通知改善紀錄，包括施工架部分護欄未設置、未戴安全帽等。全聯昨（19）日回應指出「目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，事發後已派員到場關切，並將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。」目前針對全聯台中大肚區生鮮倉儲起火原因，初步判定為，焊接工人於3樓店和樓梯處時，火星從樓梯間隙掉落到地下室，碰觸到油漆、黏合劑等易燃物引發火勢。針對施工消防滅火設備或作為是否有疏失，台中市消防局將待起火鑑定報告，進一步調查釐清。