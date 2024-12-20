近年小宅當道，如何在有限空間中挑選兼顧舒適與實用性的沙發，維護身心健康與生活品質的雙重力量已是現代家庭的共同需求。保健科技領導品牌 OSIM 再次創新突破，推出市場上唯一兼具沙發舒適性與按摩功能的「會按摩的沙發-OSIM 沙發天后」，是沙發也是按摩椅。
「OSIM沙發天后」不僅提供舒適耐坐的座椅，更將 OSIM 的專利按摩科技結合到沙發，從肩膀、背部、腰部、臀部至腿部，全身深度的按摩享受，紓緩日常的酸痛與壓力；在座椅上更搭專利模組化設計，靈活組成個人專屬的單人座、共享浪漫的雙人座、適合家庭的三人座，依照需求隨心搭配按摩椅與一般沙發的組合。從今，不用再因空間考量犧牲對按摩椅的渴望，更可能多人以上同享按摩，不僅滿足日常按摩紓壓更可凝聚家庭情感，也讓小坪數家庭擁有按摩椅不是夢！
沙發、貴妃椅、按摩椅完美結合，功能齊全空間卻大省
OSIM沙發天后採「零牆距設計」，座椅向前滑動不需預留後方牆距，節省空間之餘，能彈性切換多重座椅模式，隨心所欲變換成沙發、按摩椅、貴妃椅，可躺可坐，無論是居家辦公、娛樂放鬆或按摩紓壓，即使是小坪數也能擁有大空間的利用，「OSIM沙發天后」同時滿足休閒娛樂與按摩放鬆的生活需求，成為現代小宅的新寵兒。
獨家 AI 養身科技，訂製專屬個人化按摩
壓力為現代生活的重要課題，「OSIM沙發天后」導入獨家專利數據 AI 養身科技，透過 PPG 科技測量「心率」與「呼吸頻率」，再經醫學大數據分析出「壓力指數」，根據壓力值提供客製化按摩程式，藉由 OSIM Well-Being App 追蹤壓力狀況，健康管理更方便。
在按摩技術上，「OSIM沙發天后」採用專利 V 手按摩科技，模擬專業按摩師手指的張合技巧，靈活的抓捏手法結合 720 度按摩球，貼合身體曲線滾動，紓緩最深層的酸痛。全背按摩可選擇揉捏、捶打、推拿從肩頸到腰背的放鬆；臀部透過雙重速度振動按摩，促進臀部與大腿的血液循環，喚醒深層肌肉並提升代謝；小腿的深層揉捏按摩幫助肌肉放鬆，再搭配反射區滾輪與震動按壓足底紓緩雙腳一日的奔波。
此外，「沙發天后」透過 OSIM Well-Being App 輕鬆控制按摩選項和調整座椅模式，還具備新按摩程式下載功能，定期提供「新按摩程式免費下載」使用，讓您家的沙發與時俱進，滿足現代家庭多樣化和不斷變化的生活需求，享受無盡的按摩樂趣。
無限擴充沙發組，需求調整不受束
面對不同的家庭需求，「沙發天后」展現出極高的靈活性，OSIM專利組件能自由擴充沙發，可以選擇一張按摩椅+一張一般沙發 or 兩張按摩椅雙拼or一張按摩椅+兩張一般沙發……無限種組合任由發揮！無論是適合小聚的舒適雙人座，或是適合家庭電影之夜及大型聚會的寬敞三人座甚至更多，都能滿足現代居家需求。
沙發不僅是傢俱，更是家的核心靈魂！ OSIM「沙發天后」為家庭打造一個情感交流與增進的環境，支援兩人以上同時按摩，無論是在外辛勤工作剛回家的家人，或剛收拾打理好家務事的家人，想按摩都不再需要輪流等候，可享多人同時按摩紓壓，在共享按摩的過程中，輕鬆暢談彼此的心情、分享生活的點滴，再次連結彼此之間的情感，成為凝聚家庭感情的紐帶。
多項貼心設計，娛樂享受更升級
在面料選擇上，「OSIM沙發天后」提供雲霧白（高科技織布）、胡桃棕（專業皮革）、榛木灰（專業皮革）三色，兩種材質皆通過 英國intertek9 項專業認證，如耐磨、抗起毛球、抗汙防潑水等，在布料上更能容易清潔與維護，就算家有毛小孩也不怕！
座位搭配多種貼心設計，除了附帶的風格邊桌具有機能與收納之外，沙發中間扶手設計也可隨時放下，瞬間變成客廳劇院！一旁也支援NFC功能以及Type C插槽，只要輕觸沙發天后的NFC標籤，即可下載或開啟OSIM APP，操作更加便利。不僅方便裝置隨時充電，也可放置閱覽燈、加濕器等不同生活小物。
創新與歡樂的完美結合，重金打造娛樂盛宴「OSIM 沙發抓馬秀」
現代居家的生活與沙發密不可分，窩在沙發上追劇已是不可或缺的娛樂。現在，OSIM將享受更升級，結合會按摩的沙發「沙發天后」所帶來的原創劇場「OSIM 沙發抓馬秀」，帶大家突破日常的極致享受。
OSIM 誠摯邀請您來揭露一場前所未有的沉浸式體驗，年末不容錯過的原創劇場「OSIM 沙發抓馬秀」，以溫馨家庭舞台劇結合幽默的脫口秀，打破傳統框架的演出，一邊享受娛樂饗宴帶給您沉浸式多重感官享受，一邊見證非凡顛覆性的沙發按摩體驗。沙發抓馬秀將於 SOGO忠孝館12F 展開一連 35 場的演出，從 12月20日 至 12月29日 連續十天定時開秀（11:30-13:00 / 14:00-15:30 / 16:30-18:00 / 19:00-20:30），破紀錄劇情超展開，您絕對歡笑滿載！
除了沉浸式沙發體驗與原創劇場之外，充滿趣味的語錄海報，幽默道出生活的酸甜苦辣；現場還設有不同情境區供大家體驗拍照，從充滿個性與設計感的工業風、玩轉卡通影集的客廳場景、到充滿節日氣氛的聖誕情境......等。歡迎於活動期間至現場體驗，報名觀看抓馬秀、互動體驗、拍照打卡，OSIM準備了驚喜好禮，陪伴大家在歲末佳節一同度過歡樂時光，也為迎接2025注入滿滿正能量。
更多產品資訊請見OSIM官網
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沙發、貴妃椅、按摩椅完美結合，功能齊全空間卻大省
OSIM沙發天后採「零牆距設計」，座椅向前滑動不需預留後方牆距，節省空間之餘，能彈性切換多重座椅模式，隨心所欲變換成沙發、按摩椅、貴妃椅，可躺可坐，無論是居家辦公、娛樂放鬆或按摩紓壓，即使是小坪數也能擁有大空間的利用，「OSIM沙發天后」同時滿足休閒娛樂與按摩放鬆的生活需求，成為現代小宅的新寵兒。
獨家 AI 養身科技，訂製專屬個人化按摩
壓力為現代生活的重要課題，「OSIM沙發天后」導入獨家專利數據 AI 養身科技，透過 PPG 科技測量「心率」與「呼吸頻率」，再經醫學大數據分析出「壓力指數」，根據壓力值提供客製化按摩程式，藉由 OSIM Well-Being App 追蹤壓力狀況，健康管理更方便。
在按摩技術上，「OSIM沙發天后」採用專利 V 手按摩科技，模擬專業按摩師手指的張合技巧，靈活的抓捏手法結合 720 度按摩球，貼合身體曲線滾動，紓緩最深層的酸痛。全背按摩可選擇揉捏、捶打、推拿從肩頸到腰背的放鬆；臀部透過雙重速度振動按摩，促進臀部與大腿的血液循環，喚醒深層肌肉並提升代謝；小腿的深層揉捏按摩幫助肌肉放鬆，再搭配反射區滾輪與震動按壓足底紓緩雙腳一日的奔波。
此外，「沙發天后」透過 OSIM Well-Being App 輕鬆控制按摩選項和調整座椅模式，還具備新按摩程式下載功能，定期提供「新按摩程式免費下載」使用，讓您家的沙發與時俱進，滿足現代家庭多樣化和不斷變化的生活需求，享受無盡的按摩樂趣。
無限擴充沙發組，需求調整不受束
面對不同的家庭需求，「沙發天后」展現出極高的靈活性，OSIM專利組件能自由擴充沙發，可以選擇一張按摩椅+一張一般沙發 or 兩張按摩椅雙拼or一張按摩椅+兩張一般沙發……無限種組合任由發揮！無論是適合小聚的舒適雙人座，或是適合家庭電影之夜及大型聚會的寬敞三人座甚至更多，都能滿足現代居家需求。
沙發不僅是傢俱，更是家的核心靈魂！ OSIM「沙發天后」為家庭打造一個情感交流與增進的環境，支援兩人以上同時按摩，無論是在外辛勤工作剛回家的家人，或剛收拾打理好家務事的家人，想按摩都不再需要輪流等候，可享多人同時按摩紓壓，在共享按摩的過程中，輕鬆暢談彼此的心情、分享生活的點滴，再次連結彼此之間的情感，成為凝聚家庭感情的紐帶。
多項貼心設計，娛樂享受更升級
在面料選擇上，「OSIM沙發天后」提供雲霧白（高科技織布）、胡桃棕（專業皮革）、榛木灰（專業皮革）三色，兩種材質皆通過 英國intertek9 項專業認證，如耐磨、抗起毛球、抗汙防潑水等，在布料上更能容易清潔與維護，就算家有毛小孩也不怕！
座位搭配多種貼心設計，除了附帶的風格邊桌具有機能與收納之外，沙發中間扶手設計也可隨時放下，瞬間變成客廳劇院！一旁也支援NFC功能以及Type C插槽，只要輕觸沙發天后的NFC標籤，即可下載或開啟OSIM APP，操作更加便利。不僅方便裝置隨時充電，也可放置閱覽燈、加濕器等不同生活小物。
創新與歡樂的完美結合，重金打造娛樂盛宴「OSIM 沙發抓馬秀」
現代居家的生活與沙發密不可分，窩在沙發上追劇已是不可或缺的娛樂。現在，OSIM將享受更升級，結合會按摩的沙發「沙發天后」所帶來的原創劇場「OSIM 沙發抓馬秀」，帶大家突破日常的極致享受。
OSIM 誠摯邀請您來揭露一場前所未有的沉浸式體驗，年末不容錯過的原創劇場「OSIM 沙發抓馬秀」，以溫馨家庭舞台劇結合幽默的脫口秀，打破傳統框架的演出，一邊享受娛樂饗宴帶給您沉浸式多重感官享受，一邊見證非凡顛覆性的沙發按摩體驗。沙發抓馬秀將於 SOGO忠孝館12F 展開一連 35 場的演出，從 12月20日 至 12月29日 連續十天定時開秀（11:30-13:00 / 14:00-15:30 / 16:30-18:00 / 19:00-20:30），破紀錄劇情超展開，您絕對歡笑滿載！
除了沉浸式沙發體驗與原創劇場之外，充滿趣味的語錄海報，幽默道出生活的酸甜苦辣；現場還設有不同情境區供大家體驗拍照，從充滿個性與設計感的工業風、玩轉卡通影集的客廳場景、到充滿節日氣氛的聖誕情境......等。歡迎於活動期間至現場體驗，報名觀看抓馬秀、互動體驗、拍照打卡，OSIM準備了驚喜好禮，陪伴大家在歲末佳節一同度過歡樂時光，也為迎接2025注入滿滿正能量。
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