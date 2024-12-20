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台股今（20）日持續開低走低，早盤跌逾百點，終場大跌422點，以22510點作收，跌幅達1.84%，成交量4675億元。其中，三大法人合計賣超550億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資繼續站賣方，今日賣超586億元；投信則是「由賣轉買」挺台股，買超3.3億元；自營商（自行買賣）則是賣超8.8億元。三大法人合計賣超550億元。由於美國聯準會暗示明年只會降息兩次，引發美股18日暴跌。市場19日跌深反彈，終場漲幅縮小，呈現先盛後衰的震盪走勢。美股道瓊指數上漲15.37 點，或0.036%，收42342.24 點；那斯達克指數下跌19.93點，或0.10%，收19372.77 點；S&P 500指數下跌5.08點，或0.0087%，收5867.08點；費城半導體指數下跌77.51點，或1.56%，收4893.47點。使得台股今日開低走低，終場大跌422點，以22510點作收，跌幅達1.84%，成交量4675億元。權值股表現不佳，台積電早盤就下跌10元，跌到1060元，跌幅將近1%，盤中持續開低震盪，終場以最低1035元收，跌35元或3.27%。聯發科同樣開低走低，終場以1390元收、跌30元或2.11%。不過，鴻海早盤逆勢開低走高震盪，一度最高達184元，終場以181元收，與昨天收盤價181元持平。但廣達逆勢上漲3元至277.5元。此外，此外，富邦金、國泰金、中信金等也都呈跌勢，下跌0.55%到約2%不等。