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今（20）日NBA例行賽，明尼蘇達灰狼隊在主場Target Center迎戰紐約尼克隊，這是前灰狼球星Karl-Anthony Towns轉戰紐約尼克後，首次以客隊球員的身份回到這座場館，Towns這一場表現出色。比賽中有「穿著網襪的球迷」突然出進場，被保安拉出場，目前尚不知他們的目的為何，成為場邊意外花絮。今天Towns對老東家沒有手下留情，轟下全場最高32分20籃板6助攻，還命中5記三分球，這是NBA史上第一次有人達成此紀錄，他也帶領尼克以133：107取勝，踢館成功。Towns賽前發表了一次感人至深的演講，直言自己雖然已經離隊，但還是會關心灰狼隊的比賽以及前隊友們的表現，也表示自己仍然是狂熱灰狼粉。然而，比賽中途發生了一場插曲。兩名球迷突然闖入球場，尚不清楚他們是否單純想引起關注，還是想藉此抗議什麼事情。在上半場剩餘2分34秒時，死球期間，有兩名穿著網襪的球迷從看台上跑進球場。其中一人成功跑過場地，另一人在試圖從看台衝向場地時被安保人員攔下，最後倒在場邊，正好靠近Karl-Anthony Towns。Towns此前曾經歷過類似的情況，因此顯得相當淡定，只是評價地看像那人，成為有趣畫面。不管這兩人的動機是什麼，他們的行為讓人想起2022年季後賽期間3次因觀眾闖入場地而中斷的那場比賽，這些事件想必至今仍讓Towns和其他人印象深刻。