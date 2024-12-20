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近期東南亞有一則影片在網路上掀起巨大話題，原來是一隻矮小的鬥牛犬帶頭「遛水牛」，只見比狗體積還大好幾倍的水牛，溫和地跟著狗狗身後，一隻狗和一頭牛快樂地一起散步。根據《美聯社》報導，本月14日有民眾目擊街上出現一隻可愛的黑色鬥牛犬和牠的動物夥伴在印尼南蘇拉威西島（South Sulawesi）的塔納托拉雅（Tana Toraja）散步。從影片中可看到狗狗透過項圈上的繩子在街上引導牛隻向前行走，當牠們經過附近時，兩人之間不同尋常的友誼震驚了旁觀者。拍攝者說：「這已經成為牠們的日常生活必做之事，牠們似乎很享受彼此的陪伴。」馴養過的水牛通常脾氣溫馴，甚至個性隨著年紀越來越深情。牠們在亞洲經常用於運輸和犁地，被稱為「東方活拖拉機」；而鬥牛犬以耐心和深情而聞名，使牠們成為孩子們的好玩伴，也對其他動物表現十分友好。