我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小賴看到黃偉晉疑似漲價新聞時，當下以為是真的，於是質問黃偉晉：「你竟然偷漲？」好在對方急忙撇清，才讓小賴真的相信「沒漲價。」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲小賴特別喊話再次主持《紅白》的黃偉晉，「我相信他可以做得很好，不要想太多。」（圖／記者黃聖凱攝影）

長青節目《娛樂百分百》本月初傳出收攤傳聞，疑似因電視收視表現不佳、主持人黃偉晉調漲費用等因素而停播，事後電視台聲明表示節目將於明年起轉戰新媒體，證實電視時段真的沒了，而黃偉晉也澄清自己真的沒有調漲費用。對此，身為節目主持人之一的小賴（賴晏駒）今（20）日出席品牌「一日店長」活動談及此事，他坦言也是前陣子才得知消息，感到有些可惜，同時提前曝光全新節目內容，「爽感度差滿多的」，爾後被問到主持費用有無變動？小賴透露先前質問黃偉晉「你偷漲價！」才確認對方真的沒漲主持費，讓他無奈笑嘆：「從加入到現在，一毛都沒漲！」小賴透露看到黃偉晉疑似漲價新聞時，當下驚覺以為是真的，於是在共同群組裡質問黃偉晉：「你竟然偷漲？」好在他急忙撇清：「沒漲沒漲、真的沒漲」，才讓小賴真的相信了，接著被問到他與陳零九、黃偉晉之中誰的酬勞最低？小賴直呼「真的不知道耶」，自爆是當中主持經歷最資淺的，所以主持費用最低。那有沒有在新年調整費用？小賴先是笑了出來，無奈地喊：「一毛錢都沒變，從加入到現在都沒漲」，表示節目團隊轉型階段相當困難，因此沒有特別思考費用的事情。除此之外，節目轉型後的內容也令外界期待，小賴透露全新的內容不會受到電視尺度的限制，「爽感都差滿多的，任何主題跟系列都會一次看完，後面有些集數是一小時多」，承諾會讓觀眾看得過癮，而受到喜愛的「狼人殺」單元也正式回歸，小賴表示全新系列找來大批人氣玩家齊聚循環競賽，場面十分浩大，喊話粉絲可以好好期待。值得一提的是，身為「五堅情」團員之一的小賴透露近日行程滿檔，團體將陪伴台中粉絲度過跨年，揚言表演非常精彩，「五堅情的合體非常精彩，也是首次表演新歌，每一個人都會帶來不一樣的歌曲」，同時也對於即將登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》的舞台相當緊張，小賴分享道，「這次想要帶給大家很不一樣的氛圍，表演內容還在討論中」，被問到有無提醒年初發生「地瓜球事件」的黃偉晉這次要注意什麼？小賴也直言：「他其實真的蠻緊張的，因為那件事件導致他主持上面要再更謹慎，我相信他可以做得很好，不要想太多，可能引起風波言詞都避免。」