打造「台灣味」／輔導高值化　羅家古早味用一碗麻油雞飄香國際

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▲經濟部也不放過對菜單、器皿及用餐動線的任何細節，讓傳統小吃店增加質感。（圖／經濟部提供）

▲經濟部進場輔導羅家古早味優化品牌，以招牌產品「麻油雞」的色彩為核心，重新塑造品牌識別。（圖／經濟部提供）

2016年在台中南屯區創立，主打麻油料理、四神湯的羅家古早味是經濟部餐飲「高值化」的成功案例，該店過去4年連續拿下「米其林必比登」推薦，去年接受經濟部輔導改頭換面，今年不僅開出分店，更參與台灣美食展，將台灣麻油料理推廣到世界。要讓台灣餐飲業「優質化」、「高值化」，6字排開看似簡單清晰，卻也難免感到抽象。對此，經濟部舉出實際輔導過案例 ─ 羅家古早味。羅家古早味是由羅柏淯與妻子所創辦，兩人承襲阿嬤對食材與料理堅持，將所學廚藝結合傳統料理，以大量雞肉與雞骨在爐火上慢滾細熬36小時，再大膽調整既往麻油料理的製作工序，最後端出濃郁滋補卻不燥熱的麻油雞腿湯。羅家古早味為給顧客最好的餐點，圍繞著「創新、新鮮、安心、純淨、用心」五大核心理念，遵循古法料理精神同時將傳統翻新，創造麻油熱炒、梅花肉湯及台式蝦醬拌麵等新式料理。顧客評價，羅家古早味麻油料理口感溫潤、不會有油膩感，更推翻「吃麻油一定加酒」的框架，開創隨客人喜好客製化酒量，好口味加上貼心服務，讓它從2021年起，連續4年蟬聯台中「米其林必比登」推薦，將麻油料理推廣到世界。然而，獲得必比登推薦後，羅家古早味也伴隨著新煩惱。店家籌備展店計畫時發現，即便能確保美味不跑掉，原本樸實的店家缺乏品牌意識，招牌、菜單及擺盤缺乏統一性，再加上原本店面空間老舊、動線缺乏，一切須重頭設計、規劃。2023年，經濟部進場輔導羅家古早味優化品牌，以招牌產品「麻油雞」的色彩為核心，重新塑造品牌識別，也不放過對菜單、器皿及用餐動線的任何細節，讓傳統小吃店增加質感。而經濟部也導入永續經營概念，輔導羅家古早味透過農產食材直送、不主動提供一次性餐具，及嚴選產銷履歷食材建立溯源體系，取得環保部環保餐廳認證，獲得顧客廣大支持，也因為提供英文菜單，吸引外國觀光客前來體驗。提升品牌辨識度的羅家古早味，社群媒體追蹤人數出現顯著成長，高達7成以上的顧客滿意度，讓該家繼續拿下必比登推薦，也順利在2024年的台中大里開分店。經濟部在今年台灣美食展時邀請羅家古早味參展，現場銷售組合式套餐，並透過展示、試吃及串聯線上線下銷售，不僅打響自身店家名號，更讓台灣美食品牌知名度聲名遠播。今年出版的《2024商業服務業年鑑》，商業研究院對企業建言指出，隨著經濟前景不穩定時期，民眾對餐飲雖有剛性需求，但也更加謹慎控制預算，並追求更具價值的選擇。換言之，消費者不僅是重視「餐點」本身，也期待店家可以提供獨特的「用餐體驗」與「個性化服務」。商研院強調，如何靈活應對市場變化，創造顧客價值、滿足消費者需求，將成為餐飲業者核心競爭力，當擁有創新、服務質量及瞭解客群偏好等優勢，才能在競爭激烈的餐飲市場占有一席之地。