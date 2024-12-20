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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，16日他透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席，台北地院今（20）日證實，柯文哲擬具台灣民眾黨黨主席辭職聲明，法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。對此，律師呂俊杰猜測，柯文哲已經在備戰起訴後，案件移審的羈押審理，大讚柯很聰明。呂俊杰表示，柯文哲的案子涉收受賄絡，針對職務行為，依照現在實務採「實質影響力說」認定，柯文哲時任台北市長或黨主席，應該沒有問題。呂俊杰分析，依據柯文哲在這時間點請辭黨主席來看，代表柯已經在備戰起訴後，案件移審的羈押審理；呂指出，雖然收賄的職務行為判斷，是行為時是否具有實質影響力，但若柯文哲持續擔任黨主席，案件起訴移審會被認定有影響證人、串滅證的疑慮，因此辭掉黨主席、沒有實質影響力後，自然沒有繼續羈押的必要；呂大讚柯文哲很聰明，並建議民眾黨為了柯好，應該要同意請辭。