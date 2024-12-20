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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院今（20）日准許柯文哲辭黨主席聲明，交付民眾黨秘書長周榆修，然而民眾黨回應表示，該黨相關章程之運作，應由該黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」；面對柯的請辭，民眾黨中央委員張凱鈞透露，已有多名中央委員認為應全力慰留；張也痛批北院「莫名其妙」。民眾黨回應指出， 在法院傳給媒體公告主文之前，該黨尚未收到柯文哲主席相關文件，後續仍待收到文件，才能釐清文件內容。然而，尚未收到文件前，卻看到法官公告的主文內提及『依據台O民O黨網頁下載之「台O民O黨黨章」第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。』將此信函內容公布，且主動詮釋本黨黨章。針對柯文哲請辭一事，張凱鈞表示，他已經和幾個中央委員討論，包含民眾黨立委陳昭姿等，都會全力慰留柯文哲，也已經提案，應於明日召開緊急中央委員會，目前仍在統計人數，欲討論相關應變作為。張凱鈞痛批，法院態度簡直是莫名其妙，直接發文給黨中央，還直接把黨的章程拉出解釋、裁決，但他們不是北院的民眾黨支部，請北院務必要搞清楚這件事，必須尊重民眾黨的態度。