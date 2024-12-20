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台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今年月中在世界羽聯年終總決賽上打完生涯合體的最後一戰。今（20）日在113年體育運動精英獎，兩人獲得最佳運動團隊獎，攜手站上頒獎台，告別選手生涯的李洋也說希望將「麟洋精神」傳遞下去，只要還有餘力就不會輕易將每一顆球落在身前。李洋、王齊麟本屆巴黎奧運奪金，完成2連霸，也獲得了本屆最佳運動團隊獎。王齊麟受訪時說，能連霸在奧運奪金的關鍵是「我們的心是一致的」，希望堅持和努力的精神可以影響更多人，讓更多人喜愛運動。王齊麟也表示最感謝的人還是李洋，雖然「麟洋配」拆夥，但他還是會繼續努力，為台灣爭取好成績。「非常榮幸感謝幕後團隊，之後還會繼續征戰，麻煩他繼續鞭策我。最感謝還是李洋，我們2019年開始搭檔，雖然他（李洋）要退役，但希望我們的精神能永留大家心中。」王齊麟受訪時如此說道。至於什麼是「麟洋精神」呢？對此李洋說：「不會輕易地將球落在我們面前，在有能力的情況下會救起每一顆球，把拚勁帶到場上、帶給大家。」兩人表示，整個運動生涯它們都是努力不懈，拼戰到底，一起打完最後一戰很感動，「年終賽很想再次一起站上頒獎台，還好精英獎還有機會。」之後還將繼續選手生涯的王齊麟表示，自己未來會繼續和邱相榤搭檔，明年一月就有3個比賽，希望可以將排名往上衝，先力求進入前十名、然後是前二十名，目標是在亞運和奧運再度奪牌。