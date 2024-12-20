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民進黨立委王義川18日在內政委員會佔領主席台時不滿沒水喝，當場怒飆「議事人員連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西」，遭質疑霸凌議事人員。資深媒體人黃揚明開酸「巨嬰立委」，王義川昨日在黨團記者會被問到此事回應時說，「中國人的問題不回答」。不過，黃揚明今（20）日po出王義川上他的廣播節目專訪，還說「有問必答」，直接打臉王義川。黃揚明昨日在臉書表示，自己出身所謂外省家庭，已故的家父出生於民國12年（身分證登記為民國15年，實際年齡與登記年齡不同，是當年來台老兵的常態）。但自己出生後至今，都僅擁有中華民國國籍，連申請所謂的台胞證都是因2009年3月在《人間福報》服務期間，被派往中華人民共和國江蘇省無錫市採訪「世界佛教論壇」需求，才由報社申請。第一次的台胞證過期後，2016年在《鏡週刊》服務期間，因當時公司有一出國採訪計畫需過境中華人民共和國，才由公司再次代為申請台胞證，但後來該出差計畫告吹，因此所持有的台胞證效期過後，從此未再申請。黃揚明說，除此之外，自己曾與友人於2017年4月前往澳門旅遊兩天兩夜（週五晚上搭機、週日下午返台），算是公務以外，唯一踏上隸屬於中華人民共和國所轄區域的經驗。針對王義川在內政委員會「向議事人員討水喝」的評論，是因對其行為不妥及態度傲慢而評論。王義川大可一笑置之，無須理會。但當媒體記者詢問此事，不僅不回應還刻意用「中國人」標籤「抹紅」，讓他無法接受，許多側翼、網軍抹紅，那畢竟不是執政黨官方言論，但王義川用這類言詞來規避監督，實在令人失望。黃揚明質疑，難道和王義川不是「同一國」？還是，監督執政黨的，就注定要被執政黨打成中共同路人？黃揚明今日在臉書貼出廣播連結表示，「這是2022年4月12日的嗆新聞節目，我想，我當時應該不是王義川委員口中的『中國人』，所以他有問必答。」