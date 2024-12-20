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▲高市圖攜手喜樂時代影城，推出《台漫特有種x青春樂影》「益」起看電影、閱讀漫畫活動回饋讀者。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.20）

《台漫特有種》漫畫書展綜覽70多位台灣漫畫家的作品，於高市圖總館展出至2025/3月底。高市圖今（20）日宣布攜手二期文創會館「喜樂時代影城」，結合漫畫與動畫兩大視覺體驗，加碼推出《台漫特有種x青春樂影》「益」起看電影、閱讀漫畫活動回饋讀者，12/22至2025/ 1/4到圖書總館借10本書，就可以獲得限量可樂爆米花或電影票兌換券。高雄市立圖書館館長李金鴦強調，文化流動的過程不僅滋養了台灣，也形塑台漫走出一條可能性，《台漫特有種》書展，以「記憶探尋」、「枝葉繁茂的老欉」、「相伴共生」及「小誌叢生」4大主題選讀分享，總計有不同世代77位作家、126件作品，邀請讀者一起來看台漫如何開創對話與想像。郡都建設董事長特助蔡家銘表示，很開心能夠參與《台漫特有種x青春樂影》活動，領略到台灣漫畫與日本動漫雙重文化，自己本身也喜歡看漫畫及動畫，沉浸其中充滿無限想像，此次驚豔於圖書館的策展能量，發現到圖書館不單是準備考試K書，還有豐富的展覽，會鼓勵同仁多到市圖總館提升藝文素養。喜樂時代影城行銷總監白妃表示，此次《青春樂影》動畫影展，播放多部日本經典動畫電影，包含扶桑花女孩之舞、你的名字、藍色恐懼(修復版)、那年夏天，想見妳、王立宇宙軍～歐尼亞米斯之翼(修復版)、天才狂歡派對:首部曲、最終章，都是動漫迷熱衷的影片；而且電影票價只要150元，此次能夠結合高市圖《台漫特有種》書展，除了增添影展深度與廣度，也滿足不同閱聽眾的需求。