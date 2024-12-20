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▲烏克蘭首都基輔今（20）日上午遭到俄羅斯轟炸，基輔市區多處爆炸起火，警消人員四處奔波救援。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭首都基輔今（20）日上午遭到俄羅斯轟炸，俄羅斯動用超音速「匕首」飛彈與彈道飛彈，導致基輔市區多棟建築物起火，造成至少1死9傷。莫斯科表示，這次襲擊是出於對烏克蘭使用美國與英國製飛彈攻擊俄羅斯領土的報復。綜合外媒報導，俄羅斯軍方從前天深夜就出動大批無人機空襲，今天早上又發射一連串飛彈，造成基輔市區多處爆炸起火，警消人員四處奔波救援。俄羅斯表示，對基輔的襲擊以軍火工業和安全部門為目標，作為對烏克蘭使用「西方飛彈」襲擊俄羅斯境內的回應。俄羅斯國防部聲稱拜「高精度」遠程武器所賜，成功集中所有目標。基輔當局則表示，俄羅斯的空襲造成至少1死9傷，許多建築物、路邊停放的轎車、市區瓦斯管道遭到損毀，導致630棟住宅大樓、16處醫療設施以及30所學校和幼兒園的供暖中斷。俄羅斯總統蒲亭日前豪語，俄國新型極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）有能力讓美國的飛彈防禦系統一敗塗地，還邀請美國為首的西方國家，不妨在烏克蘭來場「飛彈對決」，讓烏克蘭總統澤倫斯基怒批愚蠢之至。