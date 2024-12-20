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▲泰國國家佛教傳播委員會2024年第五次會議。（圖／記者陳美嘉翻攝）

泰國國家佛教傳播委員會昨(19)日在曼谷帕榮寺舉行2024年第五次會議，討論泰國佛教數字化傳播目標，並正式任命泰國國家數字佛教創研中心CEO宓雄為泰國國家佛教傳播委員會顧問，負責履行對人工智能（Al）、數字媒體和技術、創新研究中心和其他相關領域問題提供建議和指導，以推動相關工作的順利開展並實現預期目標，由梵智長老頒發任命證書。目前定居台灣高雄的宓雄，一直耕耘國際佛教藝術事業，也不斷探索、尋求更符合時代發展的弘法方式，隨著科技演變，宓雄埋首「數位佛教」，探索互聯網與佛教碰撞後擦出的創意與可能性，期盼藉由自身對佛教、藝術與科技的經驗，協助佛法一步步走向數位化、全球智慧的領域。宓雄接下泰國國家佛教傳播委員會顧問聘書後表示，他會繼續努力，在梵智長老帶領下，繼承弘揚佛教文化傳統，不斷創新數字佛教的發展模式，為佛教在新時代的傳承與發展獻一份力，以創研中心為平台推動泰國成為全球數字佛教中心。泰國國家數字佛教創研中心今年三月落地、五月正式掛牌，由宓雄擔任該中心CEO。宓雄在2025年度工作計劃中提到，首先要建構泰國國家數字佛教AI系統，讓77府寺廟入駐學習交流，以此幫助和鼓勵泰國各地寺廟在現代化、未來化數字模式上的發展；其次將在第20屆聯合國衛塞節發布最新佛教AI眼鏡產品、AI數字人，並搭建聯合國衛塞節系統平台，協助各國佛教組織機構完善交流。他說，隨著針對泰國佛教進行整體的運營推廣與數字化提升，泰國國家數字佛教創研中心將成為世界級佛教數字化邁進的重要平台，相信在梵智長老的帶領下，創研中心將進一步推動聯合國衛塞節數字化、泰國國家戰略數字化步伐，助力泰國成為全球化數字佛教中心。