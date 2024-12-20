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▲五大展區呈現26組作品，範圍從海口港延伸至村落，不僅在看海美術館推出沉浸式海洋體驗。（圖／屏東縣府提供）

2024落山風藝術季今（20）日盛大登場，今年以「在海邊的人」為主題，邀請來自台灣、美國、日本及印尼的19個藝術團隊，於五大展區呈現26組作品，範圍從海口港延伸至村落，不僅在看海美術館推出沉浸式海洋體驗，更有街頭的「女孩與貓」巨型充氣裝置等。縣長周春米表示，落山風藝術季已邁入第六年，今年的規模超越以往，藝術家們與在地元素結合，讓車城海口村成為一座大型美術館。她特別感謝參與創作的藝術團隊，使屏東人文地景透過藝術的表現更具國際魅力，成為國內外遊客「再遠也要去」的吹風、看海目的地，也帶動了屏東冬季旅遊熱潮。縣府表示，今年首度結合周邊旅宿業，推出沙灘、看海美術館、街道、村落及藝術旅店五大展區，讓民眾不用出國就能欣賞世界級藝術作品。縣府透露，壓軸環境劇場表演「渡風者」將於12月28日傍晚五點在沙灘上演，由蔡宏毅、孫家閎攜手帶來魔幻火焰秀，結合即將成真火舞團及紙風車劇團等，為藝術季畫下完美句點。