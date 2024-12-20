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▲高雄輕軌成圓營運即將滿周年，優質工程品質及服務寫下1200萬旅次的營運紀錄新猷。（圖／高市府捷運局提供）

▲龍貓隧道與綠巨人隧道，打造優雅天際線及地面景觀，榮獲行政院「第24屆公共工程金質獎」。（圖／高市府捷運局提供）

高雄環狀輕軌歷經十年建設及營運，今年開花結果。輕軌成圓營運即將滿周年，高雄輕軌優質工程品質及營運服務寫下1200萬旅次的營運紀錄新猷，並於一年內勇奪五大獎項殊榮。在高雄市的重大城市行銷活動，都可以看見獨特的專屬輕軌列車，捷運局以AI科技智慧鐵道，成功打造輕軌成為高雄獨特的移動城市魅力地標。環顧高雄環狀輕軌系統，在113年度榮獲「5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合獎」、行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」、高雄市結構技師公會「2024城市工程品質金質獎」、「2024雲端物聯網創新獎優良應用獎」、及中華民國運輸學會「傑出交通運輸計畫獎」等五大獎項，為國內軌道交通工程及營運服務雙面向，立下新標杆。「5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合獎」是以高雄輕軌及高雄捷運為核心試驗場域，導入3D數位孿生技術、無人機巡檢、路口偵測設備等系統，大幅增強系統可用性、可靠性與可維修性，是高雄市邁向智慧鐵道運輸發展的重點基礎，有提升其他縣市或海外鐵道營運的好經驗分享。高雄輕軌的工程建設上，高雄環狀輕軌工程以永續綠能為概念，打造全國首條環狀無架空線輕軌系統，展現高雄獨特的城市移動地標，施工過程確保樹種保育及綠蔭，沿線打造龍貓隧道與綠巨人隧道，打造輕軌綠廊，輕軌第二階段範圍路權綠覆率達68%，打造優雅天際線及地面景觀，榮獲行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」；另外，今年初剛通車的輕軌C25至C29車站，榮獲「2024城市工程品質金質獎」。113年12月「高雄環狀輕軌捷運建設-高雄輕軌十年成圓」獲選113年度中華民國運輸學會「傑出交通運輸計畫獎」。在高雄的捷運建設，除輕軌建設及營運的亮眼成績外，捷運局辦理高雄捷運岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程，也同時獲選頒發「2024城市工程品質金質獎」，品質獲肯定，雙雙鍍金。捷運局長吳嘉昌表示，感謝各界對於高雄輕軌系統及捷運工程，在工程品質及營運服務的雙重肯定，捷運局未來會在導入更多兼具服務品質及營運安全的元素與管理，打造輕軌與捷運為具人本及優質的旅運服務。