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▲《全明星出發吧！》徐新洋（左起）、郭泓志、ANGIE安吉、卜學亮、Julie、徐乃麟、姚元浩享受精緻行程。（圖／好看娛樂提供）

▲《全明星出發吧！》為了慶祝收視開紅盤，並答謝觀眾的支持，連續三週完成指定任務就有機會獲得香港雙人來回機票。（圖／好看娛樂提供）

全新實境綜藝《全明星出發吧！》由卜學亮、郭泓志、姚元浩三位領隊帶眾明星們旅遊遍地，且提供完美極致的周全服務，播出來到第二集，行程途中姚元浩在購買門票時為節省經費，特別跟今年9月才剛拿到敬老卡的徐乃麟借卡，有點白目舉動惹怒徐乃麟，讓他故作生氣地回應：「沒事把我老人卡秀出來幹什麼？」令姚元浩只能尷尬陪笑表示歉意，場面十分驚險。卜學亮、郭泓志、姚元浩繼續帶著親子檔徐乃麟、徐新洋父子與陽帆老婆Julie、ANGIE安吉母女倆，在高雄、屏東享受精緻行程，晚餐時間Julie更是熱情邀請三位領隊一同入座用餐，此舉讓卜學亮受寵若驚，直說：「太快了！太快了！不急不急！」一旁徐乃麟也說：「就跟你（卜學亮）說，已經是一家人了！」對於三位菜鳥領隊的服務給予高度肯定。為了慶祝收視開紅盤，並答謝觀眾的支持，好看娛樂特別祭出綜藝節目史上最頂大獎！只要每週六晚上八點準時收看《全明星出發吧！》首播，連續三週完成指定任務，就有機會獲得香港雙人來回機票，《全明星出發吧！》帶你出國玩！快揪朋友一起出發吧。另外《全明星出發吧！》穩居Netflix 熱播節目，後勢持續看漲。