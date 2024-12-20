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每到年底跨年倒數，澳洲雪梨新年煙火秀總是成為全球首要關注的焦點，能替雪梨吸引眾多國際觀光客朝聖，然而，今年雪梨所在的新南威爾斯周面臨鐵路罷工，當地警方率先警告，由於罷工將帶來交通大打結，以警方維安立場來判斷需停止這場煙火秀，但這番談話隨即讓各大商家與工會砲轟，因煙火秀停辦的損失至少達9800萬澳幣（約新台幣19.9億元）。根據衛報報導，雪梨所在的新南威爾斯州，目前處於鐵路罷工狀態，多條路線被取消或延誤，澳洲新南威爾斯省警局局長韋伯（Karen Webb）20日表示，他對雪梨跨年煙火的安全性感到憂心，預計將有多達25萬人前往雪梨觀看煙火，如果跨年煙火和鐵路罷工同時進行，將導致許多人無車可搭，大批人潮無法離開雪梨，滯留的人潮將導致交通大打結，為整個社會造成風險，建議取消跨年煙火。此話一出，引發許多店家和贊助廠商不滿，澳洲「新南威爾斯商會」（Business NSW）執行長亨特（Daniel Hunter）強調，若跨年煙火真的取消，可能造成9800萬澳元（約台幣20億元）的損失，雪梨的國際聲譽可能需要花上數年才能恢復。對於警局長將跨年煙火可能無法舉行的帳甩給鐵路罷工，新南威爾斯州鐵路、電車和公車工會秘書瓦爾內斯（Toby Warnes）反批，這是州政府故意想對他們施加威嚇，強調工會無意為民眾帶來不便。鐵路工會與電車、公車工會先前提出四年加薪32%，且在不減薪的狀況下讓工人每周工時定在35小時。但未能與州政府達成共識，澳洲聯邦法院19日撤銷針對鐵路工會發動罷工的臨時禁令，雪梨的鐵路部分交通19日開始出現中斷。